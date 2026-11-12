Kaum sitzt du im Auto, ist die Frontscheibe schon wieder beschlagen. Gerade im Herbst und Winter kann das ziemlich nerven – und gefährlich werden. Dabei gibt es eine einfache Lösung. Ein Knopf, den viele unterschätzen, kann das Problem schnell beheben.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Du steigst morgens ins Auto, draussen ist es kalt, vielleicht regnet es sogar. Du startest den Motor, und schon bildet sich ein milchiger Schleier auf der Frontscheibe. Statt freie Sicht hast du plötzlich das Gefühl, durch eine Milchglasscheibe zu schauen.

Viele greifen jetzt zum Lappen, drehen die Heizung voll auf oder wischen mit der Hand über die Scheibe. Doch das hilft meist nur kurzfristig. Dabei steckt die Lösung in vielen Autos direkt auf dem Armaturenbrett.

Dieser Knopf sorgt für freie Sicht

Was viele nicht wissen: Die Klimaanlage ist nicht nur im Sommer nützlich. Gerade bei beschlagenen Scheiben kann sie im Winter besonders hilfreich sein. Denn sie kühlt die Luft nicht nur, sondern entzieht ihr auch Feuchtigkeit.

In vielen modernen Autos gibt es dafür eine eigene Taste. Du erkennst sie am Symbol einer Frontscheibe mit drei nach oben gerichteten, geschwungenen Pfeilen. Drückst du darauf, aktiviert das Fahrzeug die Funktion zum Entfeuchten beziehungsweise Entfrosten der Frontscheibe. Je nach Modell wird die Lüftung automatisch stärker, die Luft auf die Scheibe gelenkt und die Klimaanlage zugeschaltet. So verschwindet der störende Schleier oft innerhalb kurzer Zeit.

Auch bei älteren Autos funktioniert der Trick

Dein Auto hat keine spezielle Taste zum Entfeuchten? Kein Problem. Du kannst denselben Effekt auch manuell erzielen: Stelle die Lüftung auf die Frontscheibe, erhöhe die Gebläsestufe und wähle eine warme Temperatur. Schalte zusätzlich die Klimaanlage ein, sofern dein Fahrzeug eine hat.

Wichtig: Die Klimaanlage muss dafür nicht auf kalt eingestellt sein. Warme, möglichst trockene Luft hilft besonders gut, die Feuchtigkeit von den Scheiben zu entfernen.

Bei sehr tiefen Aussentemperaturen kann es allerdings sein, dass sich der Klimakompressor nicht einschaltet. Dann helfen vor allem warme Frischluft und eine kräftige Lüftung.

Diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Ein kleines Symbol auf dem Armaturenbrett kann das Problem sogar verschlimmern: die Umlufttaste. Sie zeigt meist ein Auto mit einem gebogenen Pfeil im Inneren. Ist die Umluft eingeschaltet, wird hauptsächlich die Luft im Fahrzeuginneren umgewälzt. Das kann im Sommer praktisch sein, ist bei beschlagenen Scheiben aber häufig kontraproduktiv.

Denn mit jedem Atemzug geben du und deine Mitfahrer Feuchtigkeit an die Luft ab. Dazu kommen nasse Jacken, Schuhe und Regenschirme. Wird diese feuchte Luft ständig im Auto verteilt, können die Scheiben immer wieder anlaufen. Deshalb gilt: Bei beschlagenen Scheiben die Umluft ausschalten und Frischluft ins Auto lassen. Manchmal hilft es auch, ein Seitenfenster kurz zu öffnen.

Warum beschlagen Autoscheiben überhaupt?

Der Grund ist ein einfaches physikalisches Phänomen. Trifft warme, feuchte Luft aus dem Innenraum auf die kalte Autoscheibe, kühlt sie dort ab. Dabei kondensiert Wasserdampf zu winzigen Tröpfchen, die sich auf dem Glas absetzen. Besonders häufig passiert das im Herbst und Winter. Denn dann bringen wir mit nassen Schuhen und Kleidern zusätzliche Feuchtigkeit ins Auto.

Auch mehrere Personen im Fahrzeug können das Problem verstärken. Je mehr Menschen mitfahren, desto mehr Feuchtigkeit gelangt durch die Atemluft in den Innenraum.

Warum du besser nicht mit der Hand über die Scheibe wischst

Es ist verlockend: Einmal schnell mit der Hand über die beschlagene Frontscheibe fahren, und schon ist ein kleines Stück wieder durchsichtig. Doch damit beseitigst du die Ursache nicht. Ausserdem können Fett- und Schmutzspuren zurückbleiben, die besonders bei Dunkelheit und entgegenkommenden Scheinwerfern stören.

Besser ist es, die Scheiben regelmässig von innen mit einem geeigneten Glasreiniger zu säubern. Auf sauberen Scheiben können sich zwar ebenfalls Wassertropfen bilden, doch Schmutzfilme verschlechtern die Sicht zusätzlich.

Wenn die Scheiben ständig beschlagen, steckt vielleicht mehr dahinter

Du hast die Klimaanlage eingeschaltet, die Lüftung läuft und trotzdem werden die Scheiben immer wieder feucht? Dann lohnt sich ein genauerer Blick ins Auto: Vielleicht sind die Fussmatten dauerhaft nass oder unter dem Teppich hat sich Wasser gesammelt. Auch undichte Türdichtungen oder ein verschmutzter Innenraumfilter können das Problem begünstigen.

Ein einfacher Tipp für den Alltag: Klopfe im Winter Schnee von den Schuhen, bevor du einsteigst, und lass nasse Fussmatten regelmässig trocknen. So gelangt weniger Feuchtigkeit ins Fahrzeug.

Erst losfahren, wenn du freie Sicht hast

Auch wenn du morgens in Eile bist: Fahre nicht los, solange deine Sicht durch beschlagene Scheiben eingeschränkt ist. Ein kleines freigewischtes Sichtfenster reicht nicht aus.

Die gute Nachricht: In den meisten Fällen brauchst du weder teure Hilfsmittel noch spezielle Tricks. Warme Luft, eine kräftige Lüftung, die eingeschaltete Klimaanlage und ausgeschaltete Umluft reichen oft schon aus.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.