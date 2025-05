Darum gehts Sechs günstige Elektro-Familienautos unter 40'000 Franken

Modelle von Skoda, Leapmotor, MG, Opel, Citroën und JAC im Vergleich

Preise reichen von 24'989 Franken bis 36'300 Franken

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Bislang kam für viele Familien ein neues Elektroauto nicht infrage, weil die auf dem Markt erhältlichen Stromer schlicht das Familienbudget sprengten. Doch mit dem zunehmenden Angebot sinken die Preise der auf dem Neuwagenmarkt erhältlichen Elektrofahrzeuge – und auch deren Modellvielfalt wird immer grösser. So finden plötzlich auch budgetbewusstere Familien, die gerne auf ein E-Auto umsteigen möchten, sich dies bislang aber nicht leisten konnten, ein passendes Fahrzeug. Blick hilft bei der Auswahl und listet sechs moderne Familien-Elektroautos auf, die hierzulande für unter 40’000 Franken erhältlich sind.

Skoda Elroq: ab 36'300 Franken

Foto: IvoHercik.com

Der neue Skoda Elroq überzeugt als Elektro-Alternative zum kompakten Karoq. Der Stromer bietet eine solide Verarbeitung und moderne Optik, die ihm zum Gewinn bei der Publikumswahl Schweizer Auto des Jahres 2025 verhalfen. Mit Preisen ab 36'300 Franken für die Einstiegsversion liegt er nah beim vergleichbaren Verbrenner-Modell Karoq. Der Elroq 60 mit 59-kWh-Batterie leistet 204 PS (150 kW) und verspricht eine WLTP-Reichweite von 428 Kilometer. Das Fahrwerk ist mit straffer Grundabstimmung ausgewogen. Innen überzeugt der 4,49 Meter lange SUV mit gutem Raumangebot und cleveren Lösungen. Das Cockpit bietet moderne Displays und eine einfache Bedienung.

Leapmotor C10: ab 35'900 Franken

Foto: Leapmotor

Seit wenigen Monaten mischt der chinesische Autobauer Leapmotor im Schweizer Markt mit. Dabei steht neben dem günstigen Klein-Stromer T03 auch der grosse E-SUV C10 im Angebot. Der 4,74 Meter lange Familienstromer soll vor allem mit seinem Preis von 35'900 Franken und der reichen Ausstattung punkten. Der 218 PS (160 kW) starke SUV wird über die Hinterräder angetrieben und stromert mit einer Ladung bis zu 420 Kilometern weit. Im Herbst soll eine Allradversion folgen. Eine weitere 215 PS (158 kW) starke Plug-in-Hybrid-Variante mit elektrischer Reichweite von bis zu 145 Kilometern gibts dagegen heute schon.

MG S5 EV: ab 29'990 Franken

Foto: zVg

Der chinesische Autohersteller MG präsentiert mit dem S5 EV einen neuen Elektro-Crossover. Das Fahrzeug ist bei uns in zwei Motorisierungen und mit zwei Batteriegrössen erhältlich. Die Leistung reicht von 170 PS bis 231 PS, während die Akkukapazität zwischen 49 kWh und 64 kWh liegt und Reichweiten von bis zu 465 Kilometern ermöglicht. Der Innenraum bietet viel Platz und eine solide Verarbeitung. Der S5 EV fährt sich komfortabel. Die Preise starten bei 29'990 Franken für das Basismodell mit kleinerem Akku, während die Luxury-Version ab 36'450 Franken erhältlich ist.

Opel Frontera: ab 27'900 Franken

Foto: opel

Opel feierte letztes Jahr sein 125-jähriges Jubiläum mit der Einführung des vollelektrischen Frontera. Der kompakte SUV ist 4,39 Meter lang, bietet viel Platz und überzeugt mit Fahrkomfort. Der Innenraum ist praktisch gestaltet, mit zwei 10-Zoll-Displays im Cockpit. Die Elektroversion verfügt über einen 113 PS starken E-Motor und eine 44-kWh-Batterie, die eine Reichweite von etwa 300 Kilometern ermöglicht. Die Preise des Frontera starten bei 24'900 Franken (Hybridversion). Den rein batterieelektrischen Frontera gibts ab 27'900 Franken.

Citroën ë-C3 Aircross: ab 26'490 Franken

Foto: zVg

Der neue Citroën ë-C3 Aircross bietet trotz seiner kompakten Abmessungen von nur 4,39 Metern Länge Platz für bis zu sieben Personen. Besondere Merkmale des Elektro-SUVs sind das eher rustikale Design mit dem farblich abgesetzten Dach. Wie sein technischer Zwilling Opel Frontera verfügt auch der Citroën ë-C3 Aircross über einen 113 PS starken Motor und eine 44-kWh-Batterie für rund 300 Kilometer Reichweite. Die Ladegeschwindigkeit beträgt 100 kW. Im Innenraum dominiert Hartplastik, er wirkt aber dank gepolsterter Materialien hochwertig. Preislich startet der ë-C3 bei 26'490 Franken.

JAC e-JS4: ab 24'989 Franken

Foto: zVg

2022 brachte Importeur Kunz mit dem chinesischen JAC e-JS4 einen kompakten Elektro-SUV in die Schweiz, der das Nachfolgemodell des e-S2 ist. Der e-JS4 überzeugt mit einem aufgeräumten Cockpit und guter Raumnutzung. Die Hartplastik-Verkleidungen im Innenraum wirken dagegen nicht so hochwertig. Mit 193 PS beschleunigt der Fronttriebler flott, legte in unserem Test aber eine ungewöhnliche Anfahrtsverzögerung an den Tag. Die Reichweite von 410 Kilometern ist mit Blick auf den Preis ausgezeichnet. Denn bereits ab 24'989 Franken ist der JAC e-JS4 erhältlich – und somit der preisgünstigste Familienstromer auf dem Schweizer Markt.