Schweizer zögern beim Kauf
E-Autos und Plug-ins verfehlen das Ziel in diesem Jahr

Steckerfahrzeuge machen in der Schweiz 33 Prozent der Neuzulassungen aus. Doch für 2025 wurde ein Marktanteil von 50 Prozent angestrebt.
Publiziert: 11:41 Uhr
Aktualisiert: 12:09 Uhr
Reine Stromer kommen in der Schweiz in diesem Jahr auf einen Marktanteil von 22 Prozent.
Darum gehts

  • E-Autos und Plug-in-Hybride machen 8 Prozent aller Schweizer Autos aus
  • Steckerfahrzeuge verfehlen Ziel der Roadmap Elektromobilität für 2025
  • Hybride ohne Stecker haben 36 Prozent Marktanteil bei Neuzulassungen
Gabriel KnupferRedaktor News

Steckerfahrzeuge sind keine Exoten mehr. Auf den Schweizer Strassen fahren inzwischen 370'000 E-Autos und Plug-in-Hybride. Das sind acht Prozent aller angemeldeten Autos. Und bei den Neuzulassungen beträgt ihr Marktanteil in diesem Jahr 33 Prozent, wie eine Erhebung des TCS zeigt.

Reine Elektroautos haben den Marktanteil von Januar bis November 2025 um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent gesteigert. Plug-in-Hybride legten um zwei Prozentpunkte auf elf Prozent zu. Zum Vergleich: Reine Benziner machen etwa 24 Prozent der Neuwagen aus.

Hybride ohne Stecker gewinnen

Trotz der Steigerung verfehlen die Steckerautos das Ziel der Roadmap Elektromobilität, die vom Uvek unter der ehemaligen Bundesrätin Simonetta Sommaruga (65) initiiert wurde. Diese sah für 2025 einen Stecker-Anteil von 50 Prozent aller Neuzulassungen vor.

Grosse Gewinner sind die Hybride ohne Stecker. Sie sind mit einem Marktanteil von 36 Prozent inzwischen bei weitem die grösste Kategorie bei den Neuzulassungen. Auf Dieselmotoren entfallen noch etwa sieben Prozent.

