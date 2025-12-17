Der TCS hat die Energieeffizienz von Elektroautos an der Ladestation untersucht – mit ernüchterndes Resultat. Im Schnitt gehen 11 Prozent der bezogenen Energie wieder verloren. Mit anderen Worten: 1637 Kilometer bezahlte Reichweite gehen so pro Jahr flöten.

Darum gehts TCS untersucht Energieeffizienz von Elektroautos beim Laden mit ernüchterndem Ergebnis

Ladeverluste setzen sich aus Stromumwandlung und inneren Batterieprozessen zusammen

Durchschnittlicher Gesamtwirkungsgrad von 89 Prozent bei 26 getesteten Elektrofahrzeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Viele haben es geahnt: Wenn ein Elektroauto an der Ladestation Strom bezieht, geht dabei auch Energie verloren. Der TCS hat die Energieeffizienz von E-Autos beim Laden nun ganz genau untersucht – mit einem ernüchternden Resultat. Im Rahmen des europäischen Projekts Green NCAP wurden zwischen 2022 und 2025 Daten erhoben, die zeigen: Beim Laden mit einer gängigen 11-kW-Wallbox, wie sie viele E-Autofahrende zu Hause oder auch im öffentlichen Raum nutzen, gehen im Schnitt 11 Prozent der bezogenen Energie verloren. Hochgerechnet auf eine Jahresfahrleistung von 15’000 Kilometern entspricht dies 1637 Kilometer Reichweite, die zwar bezahlt, aber ungenutzt verloren geht. Finanziell entspricht dies bei durchschnittlichen Stromtarifen in der Schweiz rund 80 Franken pro Jahr.

Gesamtwirkungsgrad beträgt 89 Prozent

Für die Analyse wurden vom TCS und seinen Partnern 26 Elektrofahrzeuge mit weniger als 30’000 Kilometern Laufleistung getestet. Verglichen wurde die Energiemenge, die aus dem Stromnetz ins Fahrzeug gelangt, mit der Energie, die sich später tatsächlich aus der Batterie entnehmen lässt. So können Verschleiss- oder Alterungseffekte von Batterie und Ladegerät ausgeschlossen werden. Die Messungen fanden bei Temperaturen um 23 Grad Celsius statt – also Bedingungen, unter denen Batterien eigentlich besonders effizient arbeiten sollten.

Die vom TCS ausgewerteten Daten ergeben einen durchschnittlichen Gesamtwirkungsgrad von 89 Prozent. Die Energieverluste beim Laden setzen sich aus zwei Hauptfaktoren zusammen. Erstens, die Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom – macht rund 7 Prozent aus. Und zweitens innere Batterieprozesse wie Thermomanagement, die rund 4 Prozent beanspruchen.

Deutliche Unterschiede zwischen den Modellen

Interessant: Zwischen den einzelnen Fahrzeugmodellen zeigten sich signifikante Abweichungen. So lag der Gesamtwirkungsgrad der untersuchten E-Modelle zwischen 84 und 93 Prozent. Für Nutzerinnen und Nutzer von E-Autos bedeutet das jährliche Ladeverluste im Wert von 48 bis 137 Franken, basierend auf einem kWh-Preis von 29 Rappen (Schweizer Median 2025). Oder in Reichweite umgerechnet ein Verlust von 1087 bis 2359 Kilometern pro Jahr.

Trotz dieser Studie und der darin festgestellten Ladeverluste von E-Autos betont der TCS, dass Elektrofahrzeuge in der Praxis dennoch einen deutlich höheren Gesamtwirkungsgrad erreichen als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.