Warum E-Autos in Europa doppelt so teuer wie in China sind

Gabriel Knupfer

Es ist ein Beispiel von vielen: In China kostet die Basisversion des Dongfeng Nammi 01 umgerechnet 6700 Franken. In der Schweiz hingegen wird der kleine Stromer unter dem Namen Dongfeng Box mit etwas mehr Reichweite für 22'990 Franken angeboten.

Chinesische Autos bieten in China oft erstaunliche Qualität zu niedrigen Preisen. Doch kommen die gleichen Fahrzeuge nach Europa, liegt der Preis plötzlich doppelt oder dreimal so hoch wie im Heimatmarkt. Wie kommt es dazu? Und gibt es eine Rechtfertigung für die gewaltigen Unterschiede?

Preiskrieg in China

Der wichtigste Grund liegt in China selbst: Im Reich der Mitte kämpfen über 150 Automarken um Marktanteile. «In China ist es ein sehr harter Preiswettbewerb», sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (74). «Diesen will man nicht exportieren.» Stattdessen würden sich die Hersteller an den höheren Preisen in Europa orientieren. So können sie zumindest im Ausland Gewinne erzielen.

Anders als die EU erhebt die Schweiz zwar keine Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos. Trotzdem kommen wir hierzulande nicht billiger davon als in den Nachbarländern. «Die Vertriebskosten sind sehr hoch, es werden nur kleine Stückzahlen verkauft und damit fallen Kosten für Werbung und Vertriebssysteme stark ins Gewicht», sagt Dudenhöffer.

«Man vergleicht Äpfel mit Birnen»

Das zeigt zum Beispiel BYD: Der Elektroauto-Weltmarktführer startete dieses Jahr in der Schweiz – mit einem spektakulären Event und erstaunlich hohen Preisen. Mit 658 verkauften Autos bis Ende Oktober ist der Verkaufserfolg aber trotz viel Tamtam überschaubar.

Gegenüber der österreichischen Zeitung «Die Presse» verteidigte ein BYD-Sprecher die Preisunterschiede zwischen China und Europa. «Man vergleicht hier Äpfel mit Birnen.» Die europäischen Versionen seien hochwertiger ausgestattet. Sie hätten eine grössere Batterie und einen stärkeren Motor. Dazu kommen die zahlreichen Assistenzsysteme, die die EU im Gegensatz zu China vorschreibt.

Tiefere Produktionskosten

Auch manche westliche Hersteller wie Mercedes und Audi produzieren ihre Fahrzeuge für den chinesischen Markt vor Ort. Diese unterscheiden sich ebenfalls von den gleichnamigen Produkten in Europa und sind deshalb billiger. Andere Modelle wie der Audi E5 Sportback, der in China bei umgerechnet 26’000 Franken startet, werden in Europa gar nicht erst angeboten.

Ein Teil des Preisunterschiedes lässt sich also erklären. Trotzdem ist klar: «Die Chinesen sind deutlich besser bei den Produktionskosten als wir in Europa», so Dudenhöffer. Zudem kontrolliert China die globale Batterieherstellung für E-Autos, was den Herstellungspreis noch weiter drückt. Dass dies zu wenig bei den Schweizer Konsumenten ankommt, ist schade.