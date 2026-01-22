Überraschung: Nach dem grossen Elektro-SUV EX90 enthüllt Volvo jetzt den kompakteren EX60. Ein ernsthafter Konkurrent zu BMWs vielgelobtem und eben zum Schweizer Auto des Jahres 2026 gewählten iX3 sowie die ebenfalls bald kommenden Mercedes-SUV-Stromer GLB und GLC.

Darum gehts Volvo EX60, elektrischer Mittelklasse-Crossover, startet im Sommer 2026 mit 800-Volt-Technik

Topmodell EX60 AWD P12 bietet 680 PS und Premium-Ausstattung

Mit 370 kW lädt der EX60 seine Batterie in 20 Minuten auf 80 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Punkto Design haben die Schweden die Nase seit Jahren vorn. Das gilt auch für die neue elektrische EX/ES-Modellreihe, bestehend aus den SUVs EX90 und EX30 sowie der eleganten Limousine ES90. Doch das wohl wichtigste Volumenmodell für die kommenden Jahre dürfte der jetzt als Weltpremiere enthüllte 4,81 Meter lange Volvo EX60 werden – ein elektrischer Mittelklasse-Crossover, der mit guter Serienausstattung und fortschrittlichem 800-Volt-Bordnetz punktet.

Innen wie aussen gibt es das bekannt kühle Volvo-Design mit klassenüblichem Platzangebot, guter Verarbeitung und praktischen Lösungen. Fahrer und Insassen blicken auf 11-Zoll-Instrumente sowie einen zentralen 15,4-Zoll-Touchscreen. Der Kofferraum mit 523 bis 1647 Litern Ladevolumen wird durch ein zusätzliches, 85 Liter grosses Fach vorne unter der Haube ergänzt. Dank des 2,97 Meter langen Radstands gibts aber auch für Insassen feudal Platz.

Für Volvo-Kenner etwas gewöhnungsbedürftig ist die neue Nomenklatur bei den einzelnen Versionen. So heisst die Basisversion EX60 P6 Plus und wird mit einer Leistung von 374 PS (275 kW) allein über die Hinterachse angetrieben. Die höhere Ausstattungslinie heisst «Ultra», während alle 60er-Modelle mit einer 95-kWh-Batterie ausgestattet sind. Bei uns in der Schweiz dürfte vor allem die Allradvariante EX60 P10 AWD Plus gefragt sein, die 510 PS (375 kW) und 710 Nm Drehmoment leistet. Topmodell ist der 2,3 Tonnen schwere EX60 AWD P12, der imposante 680 PS (500 kW) an beide Achsen abgibt. Die Cross-Country-Version des EX60 ist zunächst nur als 510 PS (375 kW) starker P10 zu bekommen. Marktstart ist im Sommer.

Viel Serienausstattung

Alle Modelle – unterwegs auf der hauseigenen SPA3-Architektur – bieten unter anderem 800-Volt-Bordnetz, Panoramadach, LED-Matrix-Scheinwerfer, rahmenlose Türen, elektrische Heckklappe, elektrisch verstellbare Sitze vorn und hinten, 20-Zoll-Alufelgen, Bose-Sound und einen 22-kW-Onboard-Charger. Optional sind ein Winterpaket mit beheizten Rücksitzen, Lenkradheizung und beheizten Scheibenwischern sowie ein Fahrerassistenzpaket zu bekommen.

Dank seiner fortschrittlichen 800-Volt-Technik lädt der China-Schwede am Schnelllader in zehn Minuten Strom für weitere 340 Kilometer Fahrt. Auf 80 Prozent erstarkt das Batteriepaket im Unterboden dank einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 370 kW in knapp 20 Minuten. Die Normreichweite der Variante mit Hinterradantrieb liegt bei imposanten 810 Kilometern und damit auf dem Niveau des direkten Rivalen und Siegers des «Schweizer Auto des Jahres 2026» BMW iX3. Per Plug-and-Charge-Funktion können App oder Ladekarte im Auto verbleiben, denn der Ladestecker reicht, um den Nachtankvorgang zu starten. Auch das Öffnen und Schliessen des Fahrzeugs geschieht übers Smartphone. Die Preise starten bei 72'000 Franken für die Basisversion, der Cross Country schlägt mit mindestens 77'700 Franken zu Buche.