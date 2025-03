1/23 Nach dem Crossover EX90 hat Volvo in Stockholm nun den nächsten Luxusgleiter enthüllt: den ES90. Foto: zVg

Auf einen Blick Volvo enthüllt ES90: fünf Meter lange Elektrolimousine mit kurzem Heck

800-Volt-Bordnetz ermöglicht schnelleres Laden und höhere Effizienz

800-Volt-Bordnetz ermöglicht schnelleres Laden und höhere Effizienz

Reichweite bis 700 km, Ladeleistung bis 350 kW

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Nach dem erst jüngst gestarteten Luxus-Crossover EX90 enthüllt Volvo nun das zweite Modell auf der flexiblen SPA2-Plattform. Überraschung: Statt um einen Kombi, wie so mancher erwartet hatte, handelt es sich beim ES90 um eine fünf Meter lange Elektrolimousine mit kurzem Heck. Ob es einen besonders geräumigen Kombi aus schwedischer Fertigung noch mal geben wird, lässt CEO Jim Rowan bei der Vorstellung in Stockholm offen – doch die SUV-Konkurrenz in den eigenen Reihen spricht eher dagegen. Gerade in Kombination mit einem Elektroantrieb scheint ein Oberklassekombi in Zukunft zudem nicht genügend Stückzahlen abzuwerfen. Länder wie Deutschland, England, Schweden oder die Schweiz greifen gern bei den Kombis zu, doch auf den Volumenmärkten China und den USA ist die Nachfrage kaum vorhanden.

Obwohl der neue ES90 auf der gleichen technischen Basis wie der EX90 steht, bietet er einen mächtigen Vorteil: das 800-Volt-Bordnetz. «Auf dem Weg zur vollständigen Elektrifizierung ist unsere 800-Volt-Technik ein weiteres wichtiges Upgrade für unsere Kunden», sagt Anders Bell, Chief Engineering Officer bei Volvo Cars: «Sie macht unsere Elektroautos noch effizienter, hilft beim schnelleren Laden und sorgt dafür, dass man mit einer einzigen Ladung weiter kommt.»

Reichweiten- und Ladekönig

Die exakt fünf Meter lange Limousine wird zum Start mit drei Antrieben angeboten. Die 74'950 Franken teure Basisversion wird von einem 333 PS (245 kW) starken Heckmotor angetrieben und schafft mit dem 92-kWh-Batteriepaket dank eines sensationell tiefen Normverbrauchs von 16,1 kWh/100 km eine WLTP-Reichweite von 650 Kilometern. Anzunehmen, dass sich in dieser 2,5-Tonnen-Edelliga die meisten Kunden für die leistungsstärkeren Allradversionen (ab 91'750 Fr.) entscheiden, die 449 PS (330 kW) oder als Performance-Version (ab 96'950 Fr.) sogar stattliche 680 PS (500 kW) und bis zu 870 Nm maximales Drehmoment leisten.

Bestenfalls spurtet der ES90 aus dem Stand in 4,0 Sekunden auf Tempo 100. Wie bei Volvo üblich, wird der Vorwärtsdrang bei 180 km/h elektronisch abgeregelt. Mit der grösseren 106-kWh-Batterie schaffen die Allradler sogar 700 Kilometer Normreichweite und können dank 800-Volt-Bordnetz mit bis zu 350 kW nachladen – schneller als der europäische Ladekönig Porsche Taycan! Am DC-Schnelllader dauerts dann nur 20 Minuten, bis die Mega-Akkus von 10 auf 80 Prozent gefüllt sind. Zudem kann der ES90 auch bidirektional laden und ist je nach Markt mit Plug-and-Charge-Funktion ausgestattet, mit der das Laden ohne Karte möglich ist.

Puristisch und digital

Für den nötigen Luxus im Innern sorgt nicht allein der üppige Radstand von 3,10 Metern, sondern auch zahlreiche Komfort- und Sicherheitsdetails wie das Soundsystem von Bower & Wilkins mit 25 Boxen und maximal 1610 Watt. Vorn wie hinten können sich die Insassen auf klimatisierten Komfortsitzen mit Massagefunktion betten. Üppig ist das Platzangebot insbesondere im Fond, das Ladevolumen von 391 bis 1256 Litern sollte ebenfalls für die meisten Kundenwünsche genügen.

Wie schon beim EX90 halten die Schweden am puristischen Anzeige- und Bedienkonzept fest. So blickt der Fahrer auf 9,1 Zoll grosse Digital-Instrumente nebst 13,2-Zoll-Head-up-Display, während die zentralen Funktionen – in erster Linie die intelligente Google-Integration – über den mittigen 14,5-Zoll-Touchscreen oder per Sprache bedient werden. Ein Beifahrerdisplay hat der Volvo ES90 im Unterschied zu einigen Wettbewerbern nicht im Angebot. Mehr als je zuvor setzt Volvo beim ES90 auf Nachhaltigkeit: 29 Prozent des im Fahrzeug verwendeten Alus und 18 Prozent des Stahls sind recycelt. Die ab sofort bestellbare Limousine enthält zudem 16 Prozent recycelte Polymere und biobasierte Materialien.