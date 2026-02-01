Wie schlagen sich E-Autos bei extremer Kälte?

Am El Prix testet der norwegische Automobilclub NAF jedes Jahr die neuesten Elektromodelle auf ihre Langstreckentauglichkeit im Winter. So extrem wie dieses Jahr waren die Bedingungen noch nie – und entsprechend gering die Reichweiten.

Darum gehts Beim El Prix 2026 in Norwegen wurden Elektroautos bei -30°C getestet

Lucid Air Grand Touring kam am weitesten – 520 Kilometer. Versprochen werden aber 960 km.

Von 24 E-Autos zeigten nur zwei weniger als 30 % Reichweitenverlust

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Dass Kälte für die Reichweite von Elektroautos nicht förderlich ist, hat gerade erst ein Test von 14 familientauglichen Stromern gezeigt. Doch während der TCS die Langstreckentauglichkeit auf dem Prüfstand bei konstanten 0 °C untersuchte, führt der norwegische Automobilclub NAF (Norges Automobil Forbund) Jahr für Jahr einen winterlichen Elektroauto-Test auf Strassen im hohen Norden und bei eisiger Kälte durch – den El Prix. Die Testfahrten in Norwegen, die nun bereits zum siebten Mal stattfanden, starteten am 28. Januar 2026 in Oslo und führten Richtung Norden – so lange, bis den Stromern der Saft ausging. Und so extrem wie dieses Jahr waren die Bedingungen noch nie: Beim El Prix 2026 herrschten Temperaturen von bis zu unter minus 30 Grad!

Entsprechend hoch waren dieses Mal auch die Abweichungen zur WLTP-Normreichweite: Am weitesten kam der US-Edelstromer Lucid Air Grand Touring, dem nach 520 Kilometern der Saft ausging. Theoretisch soll die Limousine bis zu 960 Kilometer schaffen – eine Abweichung von 46 Prozent und damit die höchste von allen untersuchten E-Autos. Doch auch beim Zweitplatzierten Mercedes CLA mit 421 statt 709 Kilometer (– 41%) und beim Drittplatzierten Audi A6 Sportback E-Tron mit 402 statt 653 Kilometer (– 38%) waren die Differenzen zwischen Theorie und Praxis gross.

Die Ergebnisse des NAF-Tests:

Modell (Akkugrösse) Test-Reichweite WLTP-Reichweite Abweichung Lucid Air Grand Touring AWD (117 kWh) 520 km 960 km –46 % Mercedes CLA 350 4Matic AWD (85 kWh) 421 km 709 km –41 % Audi A6 Sportback e-tron quattro (95 kWh) 402 km 653 km –38 % Kia EV4 FWD (81 kWh) 390 km 594 km –34 % BMW iX xDrive 60 AWD (109 kWh) 388 km 641 km –39 % Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD (88 kWh) 373 km 624 km –40 % Hyundai Ioniq 9 AWD (110 kWh) 370 km 600 km –38 % Xpeng X9 AWD (110 kWh) 361 km 560 km –36 % Tesla Model Y Premium Long Range RWD (83 kWh) 359 km 600 km –40 % MG IM6 AWD (100 kWh) 352 km 505 km –30 % Mazda 6e RWD (80 kWh) 348 km 552 km –37 % MG6S EV AWD (77 kWh) 345 km 485 km –29 % Smart #5 Brabus AWD (100 kWh) 342 km 540 km –37 % Ford Capri AWD (79 kWh) 339 km 560 km –39 % Volvo EX90 Twin Motor (111 kWh) 339 km 611 km –45 % Zeekr 7X AWD (100 kWh) 338 km 541 km –38 % Skoda Elroq RS AWD (79 kWh) 309 km 524 km –41 % Voyah Courage AWD (80 kWh) 300 km 440 km –32 % Changan Deepal S05 AWD (69 kWh) 293 km 445 km –34 % VW ID. Buzz GTX 7-Sitzer AWD (86 kWh) 277 km 449 km –38 % KGM Musso AWD (81 kWh) 263 km 379 km –31 % Opel Grandland AWD (73 kWh) 262 km 484 km –46 % Hyundai Inster FWD (49 kWh) 256 km 360 km –29 % Suzuki eVitara AWD (61 kWh) 224 km 395 km –43 %

Das Siegertrio war damit aber in guter Gesellschaft: Von den 24 getesteten Stromern wichen nur zwei Modelle weniger als 30 Prozent von der Normreichweite ab – der MG 6S und der Hyundai Inster kamen je 29 Prozent weniger weit als im Prospekt angegeben. Zum Vergleich: Beim letztjährigen El Prix stromerte der Gewinner Polestar 3 537 statt der angegebenen 560 Kilometer weit – eine Abweichung von gerade einmal vier Prozent. Das schlechteste Modell, der Peugeot e-5008, wich mit 364 realen Kilometern 29 Prozent von der Normreichweite von 510 Kilometern ab.

Test soll Realität abbilden

Besonders für Modelle mit einer grossen Reichweite waren die Verhältnisse 2026 schwieriger als in älteren Ausgaben. Am Anfang des Tests waren die Temperaturen noch vergleichsweise mild. Umso weiter es ging, umso eisiger wurde es. So hatten die Fahrzeuge mit der grössten Reichweite einen gewissen Nachteil. Der El Prix sei aber auch kein Labortest, sondern gäbe lediglich einen Hinweis darauf, was man im Alltag von den verschiedenen Elektroauto-Modellen erwarten könnte, fasste Nils Sødal, Kommunikationsberater bei der NAF, die Ergebnisse im letzten Jahr zusammen. «Die Industrie muss sicherstellen, dass jeder Autokäufer ein realistisches Bild davon bekommt, wie weit sein neues Auto im Winter tatsächlich fahren kann».