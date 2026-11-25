Mit den kleinen, würfelförmigen Kei-Cars ist Suzuki im Heimatland Japan eine grosse Nummer. Der neue Ignis soll den Erfolg der Autowinzlinge bald auch nach Europa bringen – rein elektrisch und zum Budgettarif.

Darum gehts Suzuki bringt den neuen Ignis ab Sommer 2027 als viersitziges Elektroauto auf den Schweizer Markt

Der Ignis ist 3,57 Meter lang und 1,57 Meter breit, sein Elektromotor leistet maximal 91 PS

Der Akku soll rund 200 Kilometer Reichweite bieten, der Schweizer Preis dürfte bei unter 20'000 Franken liegen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Mit dem neuen Ignis setzt Suzuki ein echtes Statement gegen den Trend zu immer grösseren und schwereren Autos. Auf dem Heimatmarkt zählt der Hersteller zu einem der grössten Produzenten der typisch japanischen, winzigen Kei-Cars, die in Europa bisher aber erfolglos blieben. Der neue Ignis soll das ab Sommer 2027 ändern.

Interessant: Während die Nachfolge-Modelle bei praktisch allen Herstellern in Grösse und Volumen zulegen, wird der neue Ignis sogar kleiner als sein Vorgänger! Seine Länge von nur 3,57 Meter (–13 cm) und die geringe Breite von 1,57 Meter (–12 cm) verleihen ihm den typischen, kastenförmigen Kei-Car-Look. Dennoch sollen dank des Radstands von 2,46 Meter vier Personen bequem Platz finden – der Ignis wird damit zum kleinsten vollwertigen Viersitzer mit Elektroantrieb. Dass Suzuki den neuen Ignis insbesondere für den Stadtverkehr mit engen Strassen und begrenzten Parkiermöglichkeiten konzipiert hat, unterstreicht auch sein geringer Wendekreis von knapp neun Metern.

Für die Stadt konzipiert

Für den Antrieb kommt Suzukis neu entwickelte eAxle-Einheit zum Einsatz, die E-Motor, Inverter und Untersetzungsgetriebe in einer kompakten Konstruktion vereint. Dem Ignis stehen damit maximal 91 PS (67 kW) und 133 Nm Drehmoment zur Verfügung, die an die Vorderräder abgegeben werden. Die Energie für den Vortrieb liefert eine ebenso kompakte 26-kWh-LFP-Batterie im Unterboden, die eine Reichweite von vermutlich maximal 250 Kilometern in Aussicht stellt.

Geladen wird mit maximal 50 kW am Schnelllader, womit der Akku in 25 Minuten von 15 auf 80 Prozent gefüllt sein soll. An der heimischen Wallbox mit maximal 6,6 kW dauert die Vollladung rund drei Stunden. Trotz des Elektroantriebs wird der neue Ignis mit 1080 Kilo Leergewicht kaum schwerer als der benzinbetriebene Vorgänger.

Preis wohl auf Konkurrenzniveau

Um bestehenden Kunden den Umstieg auf den Ministromer zu erleichtern, setzt Suzuki bei der Bedienung im Innenraum auf vertraute Elemente: Ein klassischer Wählhebel und physische Tasten für zentrale Funktionen sollen eine intuitive Handhabung ermöglichen. Das Cockpit kombiniert ein 10,1-Zoll-Zentraldisplay mit einem 4,2-Zoll-Instrumentenbildschirm. Auch zahlreiche Assistenten wie ein Notbremssystem, adaptiver Tempomat oder Aufmerksamkeitswarner sind serienmässig an Bord.

Zu welchem Preis der neue Ignis im Sommer 2027 in die Schweiz kommt, verrät Suzuki noch nicht. Hier lohnt sich ein Blick auf die direkten Konkurrenten: Das europäische Ministromer-Trio Dacia Spring, Renault Twingo und Citroën ë-C3 mit ähnlich grossem Akku und vergleichbarer Elektrotechnik startet ab 16'790, 18'900 bzw. 18'990 Franken. Aus China treten etwa der Leapmotor T03 (ab 16'990 Fr.) oder der JAC E30X City (ab 16'989 Fr.) gegen das japanische Kei-Car an. Wir gehen deshalb davon aus, dass auch der neue Suzuki Ignis bei deutlich unter 20'000 Franken beginnen sollte.