Renaults coole Kiste von einst feierte unlängst als 4,14 Meter langer Elektro-Crossover R4 E-Tech sein Comeback.

Darum gehts Renault präsentiert R4 Savane 4x4 Concept als elektrischen Offroad-Lifestyler

Studie besticht mit rustikaler Optik, mit erhöhter Bodenfreiheit und speziellen Offroad-Reifen

Zweiter Elektromotor an der Hinterachse sorgt für Allradantrieb

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Die Bezeichnung Savane hat bei Renault Tradition: Schon in den 1950er-Jahren wurde der Name als Synonym für Entdeckungsreisen verwendet und gab unter anderem der rustikalen Version des historischen Renault 4 einen Namen. Renaults coole Kiste von einst feierte unlängst als 4,14 Meter langer Elektro-Crossover sein Comeback und folgt optisch wie der erfolgreich gestartete R5 dem aktuellen Retrotrend.

In der traditionsreichen Fahrspur wandelt auch der neue R4 Savane 4x4, der bei seiner Premiere noch den Namenszusatz Concept trägt. Die seriennahe Studie bietet im Unterschied zum normalen Renault 4 mit seinen 120 PS (88 kW) oder 150 PS (110 kW) nicht nur einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse, sondern auch eine leicht vergrösserte Bodenfreiheit. Dabei sorgen die zusätzlichen 15 Millimeter eher für die gewünschte Offroad-Optik, als dass dies für mehr Geländegängigkeit sorgen würde. Das unterstreicht auch die grüne Lackierung und das Stoffdach mit Pixelelementen.

Mehr Schein als Sein

Ohnehin ist das Renault 4 Savane 4x4 Concept als Lifestyler mit rustikaler Optik positioniert – kaum jemand dürfte ihm viel mehr zumuten als eine unbefestigte Strasse. Für den entsprechenden Auftritt sorgt eine verbreiterte Spur und spezielle Goodyear Offroad-Pneus im Format 225/55 R 18. Dank der variablen AmpR-Small-Plattform kann der Renault 4 E-Tech nicht nur über die Vorderachse angetrieben werden: So ist beim Savane ein zweiter E-Motor an der Hinterachse verbaut. Innen bietet der R4 rustikal anmutende Stoffsitze in Braun, Wasser abweisende Verkleidungen und die gewohnten Displays.

«Getreu dem Entdeckergeist des Renault 4 Savane aus den 1960er-Jahren zeigen wir mit dem Concept die abenteuerliche Seite des Renault 4 E-Tech Electric», sagt Renault-Designer Sandeep Bhambra: «Mit erhöhter Bodenfreiheit, breiterer Spur und permanentem Allradantrieb nimmt das Fahrzeug auch schwieriges Gelände in Angriff.» Obs bei der Studie bleibt oder sich der R4 Savane tatsächlich bald elektrisch über Stock und Stein seinen Weg bahnt, ist noch nicht bekannt.