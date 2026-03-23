DE
FR
Abonnieren

CEO Oliver Zipse bestätigt
BMWs neuer i3 kommt auch als Kombi Touring

Bei der Enthüllung des neuen Elektro-Dreiers i3 gibt der abtretende BMW-CEO Oliver Zipse einen Ausblick auf die Kombiversion Touring. Besonders Geschäftskunden und Familien werden sich laut Zipse freuen. Blick hat erste Infos.
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/12
Nach dem Familienstromer iX3 (r.) hat BMW-CEO Oliver Zipse letzte Woche die im Herbst startende Elektrolimousine i3 enthüllt.
Foto: Tom Kirkpatrick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • BMW stellt neuen Elektro-Dreier i3 mit bis zu 900 km Reichweite vor
  • Der i3 Touring bietet 1500 Liter Stauraum und 400 km in 10 Minuten
  • Elektroversion startet 2027 ab 70'000 CHF, später auch Verbrenner
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_929.JPG
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

BMWs Vorstellung des neuen Elektro-Dreiers i3 (alle Infos hier) vergangene Woche hat über die Autowelt hinaus hohe Wellen geschlagen. Der i3 wird ab Herbst das zweite Modell nach dem gerade gestarteten Familien-SUV iX3, das auf der zukunftsweisenden «Neuen Klasse»-Plattform aufbaut. Bei der Enthüllung der bereits achten Generation des wohl markenprägendsten BMW-Modells der Neuzeit kündigte der Ende Mai abtretende CEO Oliver Zipse (64) ebenfalls an, dass BMW die nächste 3er-Generation erneut als Kombivariante Touring anbieten wird (auch interessant: So stellen sich die Kollegen des Fachmagazins Motor1 den neuen i3 Touring vor).

Der i3 Touring übernimmt die technische Basis des i3, der vorerst als i3 50 xDrive mit 469 PS (345 kW) und bis zu 900 Kilometern WLTP-Reichweite startet. Aufbauend auf einer 800-Volt-Architektur lädt der i3 bestenfalls mit bis zu 400 kW am DC-Schnelllader Energie für 400 Kilometer in rund zehn Minuten nach. Dank der gestreckten Dachlinie und grosser Heckklappe dürfte der Nutzwert des i3 Touring gegenüber der Limousine deutlich steigen und das Kofferraumvolumen wohl im Bereich von über 1500 Litern liegen. 

Mehr zu BMWs Neuer Klasse
Das ist BMWs neuer Elektro-Dreier!
Er stromert 900km weit
Das ist BMWs neuer Elektro-Dreier!
Jetzt schlägt Europa zurück
iX3 50 xDrive im ersten Test
So fährt BMWs «Neue Klasse»
Der neue Dreier nimmt Gestalt an
BMW i3 startet im Sommer
Der neue Dreier nimmt Gestalt an
BMWs Neuer ist eine Klasse für sich
Mit Video
Schweizer Auto des Jahres
BMWs Neuer ist eine Klasse für sich

Wie die Limousine i3 wird auch das Kombimodell zu einem späteren Zeitpunkt nicht nur mit E-Antrieb, sondern auch mit konventionellen Verbrennern auf den Markt kommen. Nach der zuerst startenden Elektroversion im Frühjahr 2027 (ab wohl 70'000 Franken) dürfte der 3er Touring mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridantrieben folgen.

Mit FinanceScout24 und Blick Prämien vergleichen

Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.

Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen