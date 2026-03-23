Darum gehts
- BMW stellt neuen Elektro-Dreier i3 mit bis zu 900 km Reichweite vor
- Der i3 Touring bietet 1500 Liter Stauraum und 400 km in 10 Minuten
- Elektroversion startet 2027 ab 70'000 CHF, später auch Verbrenner
BMWs Vorstellung des neuen Elektro-Dreiers i3 (alle Infos hier) vergangene Woche hat über die Autowelt hinaus hohe Wellen geschlagen. Der i3 wird ab Herbst das zweite Modell nach dem gerade gestarteten Familien-SUV iX3, das auf der zukunftsweisenden «Neuen Klasse»-Plattform aufbaut. Bei der Enthüllung der bereits achten Generation des wohl markenprägendsten BMW-Modells der Neuzeit kündigte der Ende Mai abtretende CEO Oliver Zipse (64) ebenfalls an, dass BMW die nächste 3er-Generation erneut als Kombivariante Touring anbieten wird (auch interessant: So stellen sich die Kollegen des Fachmagazins Motor1 den neuen i3 Touring vor).
Der i3 Touring übernimmt die technische Basis des i3, der vorerst als i3 50 xDrive mit 469 PS (345 kW) und bis zu 900 Kilometern WLTP-Reichweite startet. Aufbauend auf einer 800-Volt-Architektur lädt der i3 bestenfalls mit bis zu 400 kW am DC-Schnelllader Energie für 400 Kilometer in rund zehn Minuten nach. Dank der gestreckten Dachlinie und grosser Heckklappe dürfte der Nutzwert des i3 Touring gegenüber der Limousine deutlich steigen und das Kofferraumvolumen wohl im Bereich von über 1500 Litern liegen.
Wie die Limousine i3 wird auch das Kombimodell zu einem späteren Zeitpunkt nicht nur mit E-Antrieb, sondern auch mit konventionellen Verbrennern auf den Markt kommen. Nach der zuerst startenden Elektroversion im Frühjahr 2027 (ab wohl 70'000 Franken) dürfte der 3er Touring mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridantrieben folgen.
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