Erstmals seit vier Jahren fährt 2025 kein Tesla an die Spitze der Schweizer Autocharts. Während bei uns VW und Skoda die Bestsellerlisten dominieren, setzt sich Renaults Billigtochter Dacia erneut die europäische Autokrone auf.

Darum gehts VW Tiguan war 2025 das meistverkaufte Auto der Schweiz mit 5181 Zulassungen

VW, Skoda und Audi dominieren den Schweizer Markt mit 9 Modellen in den Top 15

Tesla Model Y bleibt Europas meistverkauftes E-Auto mit 151'000 Verkäufen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

VW ist zurück auf dem Schweizer Auto-Olymp: Nach Jahren der Dominanz von US-E-Autobauer Tesla, der vier Mal in Folge das meistverkaufte Auto der Schweiz stellte (einmal Model 3, dreimal Model Y), rollte 2025 der VW-Kompakt-SUV Tiguan mit 5181 Zulassungen auf Rang eins der Schweizer Verkaufsrangliste. Mit 5080 Verkäufen blieb das Model Y dem VW Tiguan zwar dicht auf den Fersen. Doch sonst dominierte Volkswagen als grösster Autobauer Europas die Schweizer Bestsellerlisten nach Belieben: 9 der 15 meistverkauften Autos stammen von VW, Skoda oder Audi. Entgegen dem allgemeinen Trend mit sinkenden Absatzzahlen konnten die beiden beliebtesten Automarken der Schweiz VW und Skoda mit 25'607 beziehungsweise 22'290 Verkäufen bei den Neuzulassungen sogar zulegen.

Europaweit muss sich Volkswagen allerdings wiederholt geschlagen geben, nachdem jahrelang der VW Golf die Autocharts dominierte. Wie bereits 2024 fährt erneut Dacias günstiger Kleinwagen Sandero mit rund 244'000 Neuzulassungen an die Spitze, knapp gefolgt vom Renault Clio (knapp 230'000). Dafür landen mit T-Roc (211'000) und Tiguan (197'000) dahinter gleich zwei VWs auf den Plätzen drei und vier. Trotz starker Einbrüche in Kernmärkten wie Deutschland und Frankreich bleibt das Model Y von Tesla mit rund 151'000 Neuzulassungen das meistverkaufte Elektroauto in Europa.

Welche Modelle bei unseren europäischen Nachbarn besonders beliebt waren, zeigen wir nachfolgend in der Übersicht:

Deutschland

Deutschland ohne den Golf ist wie die Schweiz ohne Berge. In 49 der letzten 50 Jahre fuhr VWs Kompaktklassiker an die Spitze der Zulassungsstatistik – auch 2025.

Frankreich

Was den Deutschen ihr Golf, ist den Franzosen ihr Clio. Seit der Markteinführung 1992 sicherte sich Renaults Kleinwagen 23 Mal den Spitzenplatz in den Verkaufscharts und liess einmal mehr den Peugeot 208 hinter sich.

Grossbritannien

Das Vereinigte Königreich ist auch beim Kaufverhalten der Kunden ein europäischer Sonderfall. Wie in den Jahren davor fährt erneut Fords kleiner Crossover Puma an die Spitze der Bestsellerlisten.

Italien

Der Nationalstolz unserer südlichen Nachbarn bleibt ungebrochen. Seit Jahren heisst Italiens Bestseller Fiat Panda – mehr als zwei Drittel der Fiat-Neuzulassungen entfallen auf den Kleinwagen, der seit letztem Jahr auch rein elektrisch angeboten wird.

Niederlande

In den Niederlanden liegt 2025 das Tesla Model Y an der Spitze der Verkaufscharts. Das Land gilt neben Norwegen, Belgien, Dänemark und Schweden als besonders elektroautoaffin.

Norwegen

Mit 96 Prozent reinen E-Autos bei den Neuzulassungen ist das von der EU soeben gekippte Verbrenner-Aus in Norwegen bereits in Sichtweite. Bestseller bleibt 2025 das Tesla Model Y mit grossem Vorsprung auf VW ID.4 und Toyota bZ4X.

Österreich

Nach der langjährigen Dominanz des Skoda Octavia konnte sich 2025 wieder der VW Golf an die Spitze der österreichischen Zulassungsstatistik setzen.

Schweden

Auch wenn die Zulassungszahlen reiner Stromer in Schweden massiv steigen, fuhr letztes Jahr mit dem Volvo XC60 ein konventionell betriebenes Modell auf Platz eins. Das könnte sich dieses Jahr mit dem soeben enthüllten Elektropendant EX60 ändern.

Spanien

Kein anderes Modell wurde 2025 öfter verkauft als der Dacia Sandero. Doch betrachtet man die grossen Märkte, fährt der günstige Kleinwagen nur in Spanien auf Platz eins der Verkaufscharts.