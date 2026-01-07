Norwegen führt weltweit bei der Elektrifizierung des Personenverkehrs. Verbrenner werden kaum mehr neu zugelassen. Wie gelang dem skandinavischen Land die Abkehr von Benzin und Diesel?

Tesla dominiert die Verkaufsrangliste

Gabriel Knupfer Redaktor News

In Norwegen ist das Verbrenner-Aus in Sichtweite. 2025 waren 96 Prozent der Neuzulassungen reine Elektroautos. Im Dezember betrug der Stromer-Anteil nach Angaben des norwegischen Verkehrsinformationsrats (OFV) sogar 98 Prozent.

Das skandinavische Land ist damit weltweit führend bei der Elektrifizierung des Personenverkehrs. Norwegen liegt im internationalen Vergleich deutlich vor Ländern wie Dänemark und China, wo rund 50 Prozent der neuen Autos ausschliesslich mit Strom fahren.

Bis die Verbrenner von der Strasse verschwunden sind, wird es aber trotzdem noch einige Zeit dauern. Denn betrachtet man den Gesamtbestand, dann beträgt der E-Auto-Anteil in Norwegen Stand Ende 2025 33 Prozent. 31 Prozent der PWs sind mit Diesel-, gut 23 Prozent mit Benzinmotor unterwegs. Damit hat der E-Antrieb nun erstmals den Diesel als Antriebsart Nummer 1 abgelöst.

Tesla Model Y an der Spitze

Günstige Stromer sind auch in Norwegen noch wenig verbreitet. Das zeigt ein Blick auf die meistverkauften Autos: 2025 lag das Tesla Model Y mit 27'621 verkauften Exemplaren mit grossem Vorsprung an der Spitze. Es folgten der Volkswagen ID.4 (8802 Verkäufe) und der Toyota bZ4X (7274 Verkäufe).

Vor allem Haushalte mit tieferem Einkommen werden vorerst wohl weiter auf Verbrenner-Occasionen setzen. Doch Norwegen ist nahe am 2017 erklärten Ziel, bis 2025 nur noch Stromer zu verkaufen. Weshalb gelingt dem Land die Verkehrswende so viel schneller als der EU, die ab 2035 keine Verbrenner mehr zulassen will?

Privilegien für E-Autos

Die Antwort ist klar: Die Regierung versucht seit Jahren mit zahlreichen Anreizen, die Fahrerinnen und Fahrer zum Umstieg zu bewegen. «Wir hatten lange Zeit keine Mautgebühren für E-Mobile, sie durften auf den Busspuren am morgendlichen Stau vorbeifahren, kostenlos parken und die Fähren gratis nutzen», sagte die Vorsitzende des norwegischen Elektroauto-Vereins dem deutschen ZDF.

Gleichzeitig wurden Verbrenner mit hohen CO 2 -Abgaben unattraktiv gemacht. Anders als oft behauptet, wurden Verbrenner in Norwegen aber nicht verboten und können weiter gekauft werden.

Inzwischen hat die Regierung einige Förderungen zurückgefahren, weil sie dem Staat hohe Kosten verursachten. So waren E-Autos in Norwegen bis Ende 2022 von der 25-prozentigen Mehrwertsteuer und von Zulassungsgebühren befreit. Ein Tesla kostete damals nicht mehr als ein VW Golf.

Nicht alle bestehen in der Kälte

Bleibt die Frage, wie sich die Stromer im norwegischen Winter schlagen. Um das rauszufinden, führt der norwegische Automobilclub NAF jedes Jahr einen winterlichen Elektroauto-Test bei eisiger Kälte durch – den El Prix.

Die Stromer müssen dabei von Oslo Richtung Norden fahren, bis ihnen der Saft ausgeht. Bei der Ausgabe 2025 zeigten sich riesige Reichweitenunterschiede. Während der Polestar 3 ganze 537 Kilometer weit kam und nur 4 Prozent unter der WLTP-Reichweite blieb, schnitten andere deutlich schlechter ab. So schaffte etwa der Peugeot E-3008 nur 364 Kilometer, 29 Prozent weniger als vom Hersteller angegeben.