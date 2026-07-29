Audi hat sich mit dem SUV-Flaggschiff Q9 sehr viel Zeit gelassen und die Konkurrenz scheint enteilt. Mit dem grossen Bruder des Q7 wollen die Ingolstädter weltweit endlich auch im obersten Luxussegment mitspielen. Für Europa ist vorerst nur ein Antrieb vorgesehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi präsentiert neuen Luxus-Crossover Q9 für die Weltmärkte

5,31 Meter langer XXL-SUV soll besonders in den USA, China und im Nahen Osten punkten

Marktstart in der Schweiz ist Ende 2026, Preis beginnt bei 131'900 Franken

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

BMW hat schon lange seinen X7 im Angebot. Mercedes noch viel länger den GLS. Und die internationale Konkurrenz von Cadillac oder Lexus setzt schon viele Jahre auf Luxus-SUVs jenseits der 5,20-Meter-Klasse. Audi vernachlässigt das Luxussegment seit Jahren: In diesem Frühjahr strichen die Ingolstädter sogar ihre prestigeträchtige Luxuslimousine A8 ersatzlos. Ein unverständlicher Schritt in Zeiten, in denen Edelmodelle weltweit boomen.

Gerade in Nordamerika, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten soll es mit dem neuen Q9 bald besser laufen. Technisch ist der 5,31 Meter lange Nobel-Crossover der grosse Bruder des ebenfalls erst jüngst neu vorgestellten Audi Q7. Optisch wie technisch halten sich die Unterschiede abgesehen von der Heckansicht deshalb in Grenzen, doch das Längenplus ist innen wie aussen spürbar. Gerade die steil stehende Front mit LED-Scheinwerfern und dem detailreich illuminierten Grill ist eindrucksvoll. Das Cockpit mit drei grossen Bildschirmen sowie einem Head-up-Display ist mit dem des Audi Q7 identisch.

Luxus-Oase im Innenraum

Das Raumangebot ist üppiger denn je und so lässt es sich auch in der zweiten Reihe auf elektrischen Einzelsitzen bequem reisen. Echte Captain-Chairs mit Massage- und Liegefunktion gibt es wie bei manchem Luxus-Viersitzer der Konkurrenz aktuell jedoch nicht. Immerhin kann der Kunde zwischen sechs und sieben Sitzplätzen nebst zahlreichen Ablagen, USB-Ports und üppigem Gepäckraum wählen. Ebenfalls auf Wunsch: ein gigantisches Panoramadach mit schaltbaren Segmenten und elektrische Türen, die das Komfortniveau spürbar steigern.

Eine praktische Neuheit: Das erweiterte Blinklicht projiziert beim Abbiegen oder Spurwechsel bei Nacht einen Blinker auf den Boden. Ausserdem warnt das Kommunikationslicht andere Verkehrsteilnehmer vorausschauend vor Unfall- und Pannenstellen, indem es in den Heckleuchten eine Lichtsignatur mit integrierter Warnsymbolik in Form eines Warndreiecks zeigt.

Diesel für Europa, V8-Power für die USA

Wenn es bei einem hapert, dann sind es die Antriebe – zumindest in Europa. Denn deckungsgleich zum kleineren Q7 wird auch das neue Audi-Topmodell hierzulande nur mit Sechszylinder-Dieseltriebwerken mit Allradantrieb angeboten. Der 3 Liter grosse Commonrail-Diesel leistet 299 PS (220 kW) und ein Drehmoment von 630 Nm. Die Konkurrenz wird durchgängig auch mit leistungsstarken Sechs- und Achtzylindern bis weit über 500 PS angeboten. Ein Achtzylinder ist erst einmal nur für Märkte wie die USA vorgesehen. Hier leistet der aus anderen Modellen bekannte 4-Liter-V8-Doppelturbo im Audi SQ9 souveräne 600 PS (441 kW) und 800 Nm, die deutlich besser zu einem Luxus-SUV von Gardemass passen.

Beim ausschliesslich in Bratislava (SK) gefertigten Mega-SUV bleibt es jedoch nicht nur beim Diesel, wenn der Audi Q9 TDI Ende Jahr zu Preisen ab 131'900 Franken in die Schweizer Showrooms rollt. Ebenso wie der kleinere Q7 ab Ende des Jahres soll auch der Q9 ab 2027 mit einem 2,9 Liter grossen V6-Benziner sowie einem Plug-in-Hybriden mit sechs Zylindern nachgereicht werden. Die Leistungsdaten sind noch nicht bekannt, dürften jedoch weitgehend denen der US-Version entsprechen, die 435 PS (320 kW) leistet. In China wird es einen leistungsschwächeren V6-Benziner mit 367 PS (270 kW) und einem 18-kW-Startergenerator geben.