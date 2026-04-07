Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Optisches und vor allem technisches Facelift für die Mercedes-SUVs GLE und GLS

Neuer Hybridantrieb verbessert die Dynamik und Effizienz der beidens SUVs

Die Plug-in-Hybrid-Variante schafft rein elektrisch bis zu 106 WLTP-Kilometer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zaid Hamid

Grösser und imposanter als ein GLC, aber nicht so luxuriös wie ein GLS, muss der Mercedes GLE viele Bedürfnisse abdecken: Familienauto, Langstreckenfahrzeug, Zugfahrzeug, gelegentlicher Geländewagen und rollendes Aushängeschild für die Technologie der Marke. Mit der jüngsten Überarbeitung hat sich an diesem Anspruch nichts geändert – wohl aber an der Art, wie er erfüllt wird. GLE und GLS präsentieren sich nun digitaler, eleganter und selbstbewusster.

Diese Weiterentwicklung zeigt sich zunächst im Design. Auf den ersten Blick wirken die Änderungen zwar nur marginal, zielen aber eindeutig darauf ab, die Strassenpräsenz zu schärfen. Die neue Frontpartie wird von einem grösseren Kühlergrill mit Chromumrandung, Konturbeleuchtung und – in ausgewählten Märkten – einem beleuchteten Zentralstern dominiert. Die Scheinwerfer weisen nun zwei horizontale Sternmotive auf. Auch die Rückleuchten nehmen dieses Motiv auf. Der Auftritt ist bewusst theatralischer als zuvor, denn von Premium-SUVs wird heute kaum noch Zurückhaltung erwartet. Wer darüber hinaus noch mehr Präsenz und Platz verlangt, greift weiterhin zum GLS – dem mächtigeren Bruder der S-Klasse.

Wesentlich tiefgreifender als die optischen Retuschen fallen jedoch die technischen Änderungen aus. Rund 3000 neue oder überarbeitete Komponenten umfasst das Facelift, wobei der Fokus klar auf den Antrieben liegt. So leistet der Reihensechszylinder im GLE und GLS 450 4Matic nun 381 PS (280 kW) und wird von einem Elektromotor mit bis zu 23 PS (17 kW) unterstützt, der sowohl die Dynamik als auch die Effizienz verbessert. Für den US-Markt bleibt zudem der Achtzylinder im GLS 580 4Matic von zentraler Bedeutung: Er kommt auf 537 PS (395 kW) und 750 Nm Drehmoment und erhält ebenfalls den bekannten Elektroboost.

Diesel-Motor bleibt und viele technische Upgrades kommen

Auch bei den weiteren Motorisierungen zeigt sich die Bandbreite, die in diesem Segment erwartet wird. Ohne Diesel geht es weiterhin nicht: Der 3,0-Liter-Reihensechszylinder leistet 286 PS (210 kW). Für ausgewählte Märkte bleibt zudem ein 258 PS (190 kW) starker Vierzylinder mit Zusatzverdichter im Programm. Der GLE 450 profitiert darüber hinaus von einem gesteigerten Drehmoment, während insbesondere der GLE 450e Plug-in-Hybrid mit überarbeitetem Reihensechszylinder und einer elektrischen Reichweite von bis zu 106 Kilometern im aktuellen Marktumfeld an Relevanz gewinnt.

Unabhängig vom Antrieb bleibt der Komfort eine der zentralen Disziplinen. Zusätzliche Dämmmassnahmen verbessern den Akustikeindruck, während das 48-Volt-Mildhybridsystem für ein besonders sanftes Ansprechverhalten sorgt – etwa beim Start-Stopp-Betrieb, beim Segeln oder beim Anfahren. Dieser Anspruch setzt sich im Fahrwerk fort: E-Active Body Control bleibt das technische Highlight, indem es jedes Rad einzeln steuert und die Fahrsituation bis zu 1000-mal pro Sekunde analysiert. Neu ist zudem eine Dämpferregelung, die Unebenheiten frühzeitig erkennt und das Fahrwerk entsprechend vorbereitet. Was zunächst nach übertriebener Technik klingt, gehört letztlich genau zu jenem Anspruch, den sich Mercedes für seine grossen SUVs auf die Fahnen geschrieben hat.

Hochintelligenter Innenraum

Passend dazu präsentiert sich auch der Innenraum auf dem neuesten Stand der Technik. GLE und GLS positionieren sich hier klar als digitale Flaggschiffe: Der serienmässige Superscreen erstreckt sich über das gesamte Armaturenbrett und umfasst drei 12,3-Zoll-Displays unter einer gemeinsamen Glasfläche. Mit einem neuen Betriebssystem sollen sowohl die Rechenleistung als auch der Funktionsumfang spürbar zulegen, ergänzt durch regelmässige Over-the-Air-Updates. Zudem hält künstliche Intelligenz verstärkt Einzug: Das weiterentwickelte Assistenzsystem von Mercedes nutzt Integrationen von Microsoft, Google und ChatGPT, um komplexere und natürlichere Interaktionen zu ermöglichen.