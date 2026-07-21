Viele Menschen fahren mit dem Auto in die Sommerferien. Trotz Iran-Krieg: In einigen Ländern kannst du beim Treibstoff im Vergleich zur Schweiz massiv sparen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Iran-Krieg treibt europaweit die Spritpreise hoch

Deutschland: Benzin 2.07 Franken/Liter – 50 Rappen mehr als im Juli 2025

Günstige Reiseländer: Kosovo, Schweden, Island

Gabriel Knupfer Redaktor News

Der Iran-Krieg treibt die Spritpreise hoch. Trotzdem rollt die halbe Schweiz mit dem Auto in die Sommerferien. Wo tankst du unterwegs am günstigsten?

Klar ist: Fast überall ist es billiger als bei uns. Einzig in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden zahlst du mehr für Bleifrei 95 als in der Schweiz (1.92 Fr./Liter). Und beim Diesel (2.11 Fr./Liter) sind wir aktuell unter 19 ausgewählten Ländern gar das teuerste überhaupt, wie die monatliche Auswertung des TCS zeigt.

Steuern bestimmen den Preis

Dazu muss man wissen: Die Preisunterschiede in Europa entstehen mehrheitlich durch unterschiedlich hohe Steuern und Abgaben in den einzelnen Ländern. Unter unseren Nachbarn ist Österreich (1.63 Fr./Liter) deshalb wie schon in früheren Jahren am günstigsten.

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In Frankreich und Italien sind die Preise sehr ähnlich und lagen zum Zeitpunkt der Erhebung um 1.80 Franken pro Liter. Extrem teuer ist Benzin in Deutschland: Im Schnitt zahlst du dort 2.07 Franken pro Liter. Das sind fast 50 Rappen mehr als im Juli vor einem Jahr (1.61 Fr./Liter).

Schweden günstig – Portugal teuer

Die Tabelle zeigt geografisch kein einheitliches Bild: Viele nordische Länder sind teuer, doch Schweden (1.26 Fr./Liter) und Island (1.41 Fr./Liter) gehören aktuell zu den billigsten Reisezielen bezüglich der Benzinpreise.

Auch der Kosovo (1.20 Fr./Liter) und Kroatien (1.42 Fr./Liter) auf dem Balkan sind Autofahrerparadiese. Unter den typischen Feriendestinationen sticht Spanien mit guten Benzin- und Dieselpreisen hervor. In Portugal und Griechenland, wo viele Reisende ein Auto mieten, sind die Spritpreise hingegen fast so hoch wie in der Schweiz.