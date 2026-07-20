Darum gehts
- Die Bussen für Falschparkieren starten in manchen Ländern bei gut 20 Franken
- In Island kostet illegales Parkieren bis zu 256 Franken, in Australien gar 394 Franken
- Abschleppkosten in Frankreich: Zusätzlich zur Busse rund 150 Franken
Gerade in den Ferien ist es schnell passiert: Parkscheibe vor der Stadtbesichtigung vergessen, und schon landet ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.
Früher ignorierten viele Reisende Auslandbussen einfach. Heute geht das nicht mehr. Wer nicht bezahlt, riskiert Zusatzkosten, ein Gerichtsverfahren oder den Führerausweis. Spätestens bei der nächsten Einreise klickt die Falle zu.
Grosse Unterschiede
Die Kosten für Parkverstösse unterscheiden sich von Land zu Land, wie eine Auswertung von billiger-mietwagen.de zeigt. In Portugal geht es ab umgerechnet 28 Franken los, in Frankreich ab 32 Franken und in Italien ab 37 Franken. Deutschland ist mit mindestens 23 Franken vergleichsweise günstig. Grossbritannien mit einer Untergrenze von 53 Franken hingegen besonders teuer.
Interessant sind auch die Obergrenzen. So kann Falschparkieren in Spanien und in Irland bis zu 184 Franken kosten. In Island werden bis zu 256 Franken fällig und in Australien 394 Franken.
Solch hohe Bussen gibt es etwa fürs Parkieren auf Behindertenparkplätzen. Und auch das Halten in zweiter Reihe oder auf Fussgängerstreifen führt oft zu höheren Strafen.
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|Niedrigste Busse
|Höchste Busse
|Deutschland
|23 Franken
|101 Franken
|Österreich
|33 Franken
|Keine Angabe
|Grossbritannien
|53 Franken
|171 Franken
|Australien
|35 Franken
|394 Franken
|USA
|24 Franken
|Keine Angabe
|Spanien
|Keine Angabe
|184 Franken
|Portugal
|28 Franken
|Keine Angabe
|Südafrika
|25 Franken
|Keine Angabe
|Frankreich
|32 Franken
|124 Franken
|Italien
|37 Franken
|Keine Angabe
|Kanada
|24 Franken
|Keine Angabe
|Island
|22 Franken
|256 Franken
|Irland
|37 Franken
|184 Franken
Wechselkurse vom 10. Juli 2026. Quelle: billiger-mietwagen.de, Blick-Recherche
Abschleppung wird teuer
In Ländern wie Frankreich fackelt die Polizei nicht lange: Wer falsch auf einem Behindertenparkplatz oder im absoluten Halteverbot steht, wird abgeschleppt. Das Auto landet auf dem offiziellen Abschlepphof («Fourrière»). Das Auslösen kostet im Schnitt zusätzlich zur Busse rund 150 Franken.
Ebenfalls wichtig: Auf Privatgrundstücken gelten andere Regeln. Hier drohen vielerorts eine Anzeige und ebenfalls eine kostenpflichtige Abschleppung des illegal parkierten Fahrzeugs.