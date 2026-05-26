Stellantis belebt die Ikone neu: Der Citroën 2CV, einst das ultimative Anti-Statussymbol, wird als E-Auto neu aufgelegt. Und das zum Hammerpreis!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stellantis bringt den Citroën 2CV als Elektroauto zurück, Premiere im Herbst

Das Design bleibt dem Original treu, inklusive gewölbter Motorhaube

Preis unter 15'000 Euro, Produktion ab 2028 nahe Neapel geplant

Gabriel Knupfer Redaktor News

Der Citroën 2CV war das ultimative Anti-Statussymbol der 1950er- bis 1980er-Jahre. Nun lässt Stellantis den Döschwo als Stromer auferstehen, wie der Autokonzern am Investorentag anteaserte.

Stellantis zeigte ein Bild, auf dem die äussere Form und einige Details wie die Lichter der Neuauflage erkennbar sind. Eindeutig ans Original angelehnt sind dabei etwa die Frontscheinwerfer, die gewölbte Motorhaube und die markanten Radkästen.

«Für jedermann erschwinglich»

Technische Details sind noch ein Geheimnis. Klar ist: Der Stromer feiert im Herbst in Paris Weltpremiere. Citroën-Chef Xavier Chardon verspricht: «Der neue 2CV macht die Elektromobilität für jedermann erschwinglich.»

Der E-Döschwo bleibt seinen Wurzeln treu. Er wird ein echter Mini-Flitzer für die Stadt – so wie die extrem beliebten Kleinstwagen in Japan («Kei-Cars»). Ob er der Legende tatsächlich das Wasser reichen kann?

Der Hammer ist der Preis: Der Elektro-Döschwo soll weniger als 14'000 Franken kosten! Ab 2028 läuft er in der Nähe von Neapel (I) vom Band. Punktlandung: Das ist exakt 80 Jahre nach dem Ur-Modell.