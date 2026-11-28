Im Blick-Interview verrät Lamborghini-Boss Stephan Winkelmann (62), warum er beim ersten Elektro-Lambo auf die Bremse tritt – und wie lange der legendäre Zwölfzylinder noch brüllen darf.

Darum gehts Der Lanzador kommt zunächst als Plug-in-Hybrid mit V8, eine Elektroversion hängt vom Markt ab

Der Revuelto behält den V12 bis Mitte der 2030er-Jahre, sein Nachfolger voraussichtlich auch

Der Absatz in China brach ein, Lamborghini konnte die Ausfälle durch andere Märkte ausgleichen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Blick: Herr Winkelmann, Sie verkaufen nur noch Plug-in-Hybride (Urus, Temerario und Revuelto). Wie reagieren Ihre Kunden darauf, dass es keine reinen Verbrenner mehr gibt?

Stephan Winkelmann: Nach den Corona-Jahren hatten wir eine klare Strategie mit einer ganz neuen Generation und einer neuen Designsprache. Antriebsseitig wollten wir Autos mit besserer Performance und zeitgleich weniger Emissionen. Die Kundschaft schätzt das.

Der SUV Lanzador war mal als E-Auto geplant. Dies wurde aber Anfang Jahr wieder dementiert. Wie steht es aktuell um den ersten E-Lambo?

Der Lanzador wird zuerst als Plug-in-Hybrid kommen. Das 2+2-Sitzer-Powercoupé bekommt einen V8, der von Elektromotoren unterstützt wird. Zeitgleich arbeiten wir weiter an einem elektrischen Antrieb. Wir setzen auf technische Innovationen, aber sie müssen den Kunden nützen. Und wir beobachten den Markt genau: Sobald er bereit für eine Elektroversion ist, sind wir es auch.

Kann ein E-Sportwagen jemals emotionaler sein als ein Verbrenner?

Ein paar Elemente sind heute schon, was das Fahrerlebnis angeht, auf einem guten Level. Aber sicherlich kann ein E-Sportler weder Vibrationen noch eine Klangkulisse ersetzen. Und so, wie ich unsere Kunden erlebe, sind sie zum jetzigen Zeitpunkt auch dieser Meinung.

Viele europäische Autobauer schwächeln in China. Wie siehts bei Ihnen aus – sind Ihre Boliden dort noch gefragt?

Wir waren in China nie besonders stark vertreten. Der Verkauf in China machte nie mehr als zehn Prozent unseres Gesamtumsatzes aus. Der Markt ist für alle dramatisch eingebrochen. Wir konnten dies in den letzten Jahren durch andere Märkte ausgleichen, sodass wir zwar getroffen wurden, aber nicht so hart wie andere Hersteller.

Stephan Winkelmann persönlich Der 62-jährige, in Berlin geborene, aber in Rom aufgewachsene Stephan Winkelmann startete nach seinem Studium der Politikwissenschaften 1991 seine berufliche Laufbahn bei einem deutschen Finanzdienstleister und wechselte dann in die Autobranche. Nach dem Start bei Mercedes-Benz war er von 1994 bis Ende 2004 bei Fiat Auto, zuletzt als CEO von Fiat Auto Schweiz, Österreich und Deutschland. Im Januar 2005 wechselte Winkelmann zum VW-Konzern und übernahm das Amt des Präsidenten und CEO der Automobili Lamborghini in Sant’Agata Bolognese (I). Bis 2016 verantwortete er unter anderem die Einführung der neuen Modelle Gallardo, Murciélago, Aventador und Huracán, dazu viele Sondermodelle und Einzelstücke. Unter Winkelmann stieg der Absatz von Lamborghini um 300 Prozent. Nach einem Abstecher zu damaligen Konzernschwester Bugatti ist Winkelmann seit 1. Dezember 2020 wieder Chef von Lamborghini. zVg Der 62-jährige, in Berlin geborene, aber in Rom aufgewachsene Stephan Winkelmann startete nach seinem Studium der Politikwissenschaften 1991 seine berufliche Laufbahn bei einem deutschen Finanzdienstleister und wechselte dann in die Autobranche. Nach dem Start bei Mercedes-Benz war er von 1994 bis Ende 2004 bei Fiat Auto, zuletzt als CEO von Fiat Auto Schweiz, Österreich und Deutschland. Im Januar 2005 wechselte Winkelmann zum VW-Konzern und übernahm das Amt des Präsidenten und CEO der Automobili Lamborghini in Sant’Agata Bolognese (I). Bis 2016 verantwortete er unter anderem die Einführung der neuen Modelle Gallardo, Murciélago, Aventador und Huracán, dazu viele Sondermodelle und Einzelstücke. Unter Winkelmann stieg der Absatz von Lamborghini um 300 Prozent. Nach einem Abstecher zu damaligen Konzernschwester Bugatti ist Winkelmann seit 1. Dezember 2020 wieder Chef von Lamborghini. Mehr

Wie lange wird Lamborghini den Zwölfzylinder noch anbieten?

Der Zwölfzylinder bleibt so lange wie möglich. Für den Revuelto haben wir einen klaren Fahrplan – bis Mitte der 2030er-Jahre. Und auch der Revuelto-Nachfolger wird voraussichtlich von einem V12 angetrieben. Der V12 ist der Motor, der unsere Marke positioniert. Und daran wird sich auch nichts ändern.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Wenn Sie nur noch einen Sportwagen für den Rest Ihres Lebens fahren könnten, welcher wäre das?

Immer den neusten Lamborghini.