Mit 1065 PS wird der geschärfte Revuelto als SV zum stärksten Serien-Lambo aller Zeiten. Der V12-Supersportwagen ist leichter, stärker und kostet satte 600'000 Franken. Blick durfte das Plug-in-Monster bereits über die Rennstrecke scheuchen.

Darum gehts Der limitierte Lamborghini Revuelto SV leistet 1065 PS und kostet mindestens 600'000 Franken

Karbonteile, Heckflügel, Diffusor und Frontsplitter bringen 15 Kilogramm weniger Gewicht

Auf der Rennstrecke Vallelunga beschleunigt der SV in 2,4 Sekunden auf 100 km/h und in 6,7 auf 200

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Während der V12-Motor bei fast 9000 Touren brüllt, schalten wir per Karbonwippe in den nächst höheren Gang. Nach nur wenigen Sekunden steht der Drehzahlmesser wieder bei 9000 Umdrehungen – also zack, noch einen Gang höher. Wir sitzen im Lamborghini Revuelto SV und testen den italienischen Bullen auf der Rennstrecke von Vallelunga (I).

Die «Super-Veloce»-Reihe (SV) zieht sich durch (fast) alle V12-Lamborghini-Modelle seit dem 1966 enthüllten Miura: Diablo, Murcielago, Aventador – und seit wenigen Monaten auch beim Revuelto. Super Veloce bedeutet auf Italienisch superschnell. Und genau das ist der neue Revuelto SV auch.

Doppelt so grosser Akku

Der auf 1963 Stück (Hommage ans Gründungsjahr von Lamborghini) limitierte Revuelto SV kommt optisch mit den typischen SV-Merkmalen: scharfe Linien, zusätzlicher Heckflügel, grösserer Diffusor, Frontsplitter und natürlich mehr Leistung. Dank einer Karbonkur wiegt der SV 15 Kilogramm weniger als das Basismodell. Klingt nach wenig, doch dahinter steckt viel Tüftelei. Denn allein die grössere Batterie im SV wiegt 12 Kilogramm mehr.

Um den Bullen fit für die Rennstrecke zu machen, haben die Ingenieure aus Sant’Agata Bolognese (I) fast jede Komponente abgeändert. Der 825 PS (607 kW) starke V12-Saugmotor hinter den Sitzen bleibt allerdings unverändert. Das Leistungsplus holt sich der Plug-in-Renner aus seiner Batterie: Deren Kapazität wächst von 3,8 auf 7,3 kWh. Heisst auf dem Papier: 1065 PS (+ 50 PS) und 1425 Nm (+ 500 Nm) Systemleistung.

Fahrwerk mit zigtausend Einstellungen

Doch «nur» mehr Leistung reicht natürlich nicht. So überarbeitete man auch die Bremsanlage, die jetzt noch kräftiger zupackt und einen späteren Bremspunkt ermöglicht. Auch das Fahrwerk stammt direkt aus dem GT3-Renner. Die Dämpfer lassen sich manuell in über 38'000 Kombinationen verstellen. Wer also die perfekte Rundenzeit will, legt bei der Abstimmung selbst Hand an.

Um die vielen Änderungen auch zu erleben, lässt uns Lamborghini mit dem Bullen einige Runden auf der Rennstrecke in Vallelunga bei Rom fahren. Also Helm auf, Funkgerät an, und los gehts hinter dem Pacecar. Um sich erst ans Auto und die Strecke zu gewöhnen, starten wir im Corsamodus. Schon hier spüren wir die gewaltigen Kräfte. Also konzentrieren wir uns auf den Verlauf der 4,09 Kilometer langen Strecke.

Neuer Pilota-Modus hat es in sich

Bremsen, per Wippe vom fünften in den dritten Gang schalten, einlenken und am Scheitelpunkt wieder aufs Gas. Der V12-Sauger brüllt! Der Spurt auf 100 km/h dauert nur 2,4 Sekunden, die 200er-Marke knacken wir schon nach 6,7 Sekunden. Der Topspeed läge jenseits 345 km/h – das schaffen wir auf der Start/Zielgeraden allerdings knapp nicht.

Wir haben uns inzwischen warm gefahren und wechseln in den neuen Pilota-Modus. Fünf Stufen stehen zur Wahl: Auf Stufe 1 greift die Traktionskontrolle sofort ein, auf Stufe 5 lässt sie uns fast freie Hand. Dabei überwacht eine neue 6D-Sensorik ständig Nick-, Wank- und Gierbewegungen des Fahrzeugs und passt die Regelsysteme entsprechend an. Bremsen wir eine Kurve zu forsch an, spürten wir, wie der Stier sanft über alle vier Räder schiebt – das fordert vollste Konzentration, lässt sich aber handeln.

Lamborghini Revuelto SV im Schnellcheck Antrieb: 6,5-l-V12-Saugmotor mit 825 PS (606 kW) + 3 Elektromotoren, je 150 PS (110 kW) = Systemleistung 1065 PS (783 kW), 1425 Nm, 8-Gang-DSG, Allradantrieb, rein elektrische Reichweite 13 km Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,4 s, Spitze 348 km/h Masse: L/B/H 4,94/2,04/1,16 m, Leergewicht: 1772 kg Verbrauch: k.A. Preis: ab rund 600’000 Franken Antrieb: 6,5-l-V12-Saugmotor mit 825 PS (606 kW) + 3 Elektromotoren, je 150 PS (110 kW) = Systemleistung 1065 PS (783 kW), 1425 Nm, 8-Gang-DSG, Allradantrieb, rein elektrische Reichweite 13 km Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,4 s, Spitze 348 km/h Masse: L/B/H 4,94/2,04/1,16 m, Leergewicht: 1772 kg Verbrauch: k.A. Preis: ab rund 600’000 Franken Mehr

Die Mühe lohnt sich: Nach wenigen 100 Metern haben wir uns an den Modus gewöhnt. Der Lambo schneidet so gierig durch die Kurven, dass man die fast zwei Tonnen Gewicht glatt vergisst. Und selbst wenn wir mit über 260 Sachen auf die nächste Haarnadelkurve zurasen, verzögert die Karbon-Keramikbremsanlage so stark, dass wir den Bremspunkt bei der nächsten Kurve noch später setzen – und dennoch sauber um die Kehre kommen.

Was für ein wilder Ritt! Mit der Unica-App können wir nach unserer Fahrt die Telemetriedaten unserer Runden inklusive Rundenzeit analysieren. Über 200 Rennstrecken auf der ganzen Welt sind hinterlegt – inklusive Videoaufnahmen der eigenen Fahrt. Das Ganze hat natürlich seinen Preis: Der limitierte Revuelto SV kostet mindestens 600'000 Franken. Und es dürfte nicht der letzte V12-Lambo bleiben, wie uns CEO Stephan Winkelmann (62) nach der Fahrt verrät.