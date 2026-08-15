Italien macht das Autobahnfahren flüssiger: Statt auf Mautstationen setzt das neue Free-Flow-System auf automatische Kennzeichen-Erkennung. Nur sollte man nicht vergessen, zu bezahlen – sonst wirds teuer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italien weitet automatisches Mautsystem Free Flow auf Autobahnen aus

Ohne rechtzeitige Zahlung drohen Bussen bis zu 344 Euro

Bisher haben 200 von über 6000 mautpflichtigen Kilometern umgestellt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Gute Nachrichten für alle, die mit dem Auto nach Italien reisen: Statt an den altbekannten Mautstationen anzuhalten und zu bezahlen, führt der Autobahnbetreiber auf einigen Autobahnabschnitten das sogenannte Free-Flow-System ein, das automatisch die Kennzeichen aller durchfahrenden Fahrzeuge erfasst.

Wobei das System so neu gar nicht ist. Auf der A36 Pedemontana Lombarda kommt es bereits seit 2015 zum Einsatz. Unsere südlichen Nachbarn haben das Free-Flow-System jetzt aber umfassend modernisiert und weiten es auf weitere Regionen und wichtige Pendler- und Reisestrecken aus.

Mittlerweile kommt das System auf 200 Kilometern in Norditalien zum Einsatz. Dazu gehören die A33 Autostrada delle Langhe, die A59 Tangenziale di Como, die A60 Tangenziale di Varese und die Verbindungsstrasse Ospitaletto–Montichiari. Zum Vergleich: Insgesamt verfügt Italien über mehr als 6000 mautpflichtige Autobahnkilometer.

Weniger Staus

Der wichtigste Vorteil von Free Flow ist offensichtlich: Autos müssen an den Mautstationen nicht mehr anhalten oder abbremsen. Das sorgt wiederum für flüssigen Verkehr und weniger Staus.

Auch die Umwelt profitiert dank geringerer Emissionen, wenn das Bremsen und Anfahren an den Mautstellen wegfällt. Dazu kommen Einsparungen beim Personal und der Wartung der bisher nötigen Gebäude.

Busse bis 344 Euro

Mit einer Mautbox («Telepass») läuft die Zahlung automatisch. Wer ohne Box reist, hat nach der Durchfahrt 15 Tage Zeit: Die Gebühr muss online, per App oder an einer Zahlstelle beglichen werden. Wer zu spät zahlt, kassiert eine Mahnung plus Zuschlag. Wird auch die neue Zahlungsaufforderung ignoriert, droht zusätzlich eine Busse von 87 bis 344 Euro.

Der Wechsel ist Teil eines europaweiten Trends: Auch Frankreich, Spanien und Portugal nutzen das Free-Flow-System bereits. Doch es gibt eine Schattenseite: Wer das System nicht kennt, tappt schnell in die Bussenfalle.