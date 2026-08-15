DE
FR
Abonnieren

Freie Fahrt ohne Zwangspausen
Wird Italiens neues Maut-System zur Bussenfalle?

Italien macht das Autobahnfahren flüssiger: Statt auf Mautstationen setzt das neue Free-Flow-System auf automatische Kennzeichen-Erkennung. Nur sollte man nicht vergessen, zu bezahlen – sonst wirds teuer.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/5
Bald ein Bild der Vergangenheit? Die italienischen Mautstationen werden durch eine automatische Erfassung der Autokennzeichen ersetzt.
Foto: ullstein bild via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italien weitet automatisches Mautsystem Free Flow auf Autobahnen aus
  • Ohne rechtzeitige Zahlung drohen Bussen bis zu 344 Euro
  • Bisher haben 200 von über 6000 mautpflichtigen Kilometern umgestellt
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Gute Nachrichten für alle, die mit dem Auto nach Italien reisen: Statt an den altbekannten Mautstationen anzuhalten und zu bezahlen, führt der Autobahnbetreiber auf einigen Autobahnabschnitten das sogenannte Free-Flow-System ein, das automatisch die Kennzeichen aller durchfahrenden Fahrzeuge erfasst. 

Wobei das System so neu gar nicht ist. Auf der A36 Pedemontana Lombarda kommt es bereits seit 2015 zum Einsatz. Unsere südlichen Nachbarn haben das Free-Flow-System jetzt aber umfassend modernisiert und weiten es auf weitere Regionen und wichtige Pendler- und Reisestrecken aus.

Mittlerweile kommt das System auf 200 Kilometern in Norditalien zum Einsatz. Dazu gehören die A33 Autostrada delle Langhe, die A59 Tangenziale di Como, die A60 Tangenziale di Varese und die Verbindungsstrasse Ospitaletto–Montichiari. Zum Vergleich: Insgesamt verfügt Italien über mehr als 6000 mautpflichtige Autobahnkilometer.

Mehr zum Fahren in Italien
Italien geht knallhart gegen Handys am Steuer vor
100 Führerausweise am Tag weg
Italien geht knallhart gegen Handys am Steuer vor
In Italien zahlst du bald für jeden km/h zu viel!
Drastische Tempo-Strafen
In Italien zahlst du bald für jeden km/h zu viel
Jetzt sehen Italiens Autobahnkameras alles
Vorsicht, Hightech-Blitzer!
Jetzt sehen Italiens Autobahnkameras alles
Bei Stau gibt es ab Juni Geld zurück
Neue Regel in Italien
Bei Stau gibt es ab Juni Geld zurück

Weniger Staus

Der wichtigste Vorteil von Free Flow ist offensichtlich: Autos müssen an den Mautstationen nicht mehr anhalten oder abbremsen. Das sorgt wiederum für flüssigen Verkehr und weniger Staus.

Auch die Umwelt profitiert dank geringerer Emissionen, wenn das Bremsen und Anfahren an den Mautstellen wegfällt. Dazu kommen Einsparungen beim Personal und der Wartung der bisher nötigen Gebäude.

Busse bis 344 Euro

Mit einer Mautbox («Telepass») läuft die Zahlung automatisch. Wer ohne Box reist, hat nach der Durchfahrt 15 Tage Zeit: Die Gebühr muss online, per App oder an einer Zahlstelle beglichen werden. Wer zu spät zahlt, kassiert eine Mahnung plus Zuschlag. Wird auch die neue Zahlungsaufforderung ignoriert, droht zusätzlich eine Busse von 87 bis 344 Euro.

Der Wechsel ist Teil eines europaweiten Trends: Auch Frankreich, Spanien und Portugal nutzen das Free-Flow-System bereits. Doch es gibt eine Schattenseite: Wer das System nicht kennt, tappt schnell in die Bussenfalle.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen