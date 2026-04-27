Verspätete Flüge, gestrichene Verbindungen: Was passiert dann mit der Mietauto-Buchung? Worauf du achten musst, wenn du dein Auto für die Ferien auswählst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vorab-Bezahlung sichert Mietwagen trotz Flugverspätung

Stornierungsbedingungen unterscheiden sich stark nach Anbieter und Angebot

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Gabriel Knupfer Redaktor News

Durch den Iran-Krieg droht in diesen Sommerferien ein besonders grosses Flugchaos. Zahlreiche Flüge dürften wegen des Kerosin-Engpasses gestrichen werden. Und Verspätungen sind in der wichtigsten Reisezeit ohnehin an der Tagesordnung. Wie kannst du verhindern, dass Änderungen beim Ferienflug deine Mietwagenbuchung in Mitleidenschaft ziehen?

«Vorhaltepflicht» nur bei Vorkasse

Das kann dir die ganzen Ferien verhageln: Du landest auf dem Flughafen deines Ferienziels, doch das gebuchte Mietauto ist bereits weg, weil der Flug Verspätung hatte. Der Grund: Wenn Reisende nicht zur vereinbarten Ankunftszeit erscheinen, haben die Vermietungen das Recht, das reservierte Auto weiterzugeben.

Schutz bietet hier eine Buchung mit Vorabbezahlung, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer des Mietwagenbrokers Sunny Cars. «Ist der Mietwagen vorab voll bezahlt, haben wir eine ‹Vorhaltepflicht›. Das bedeutet, wir stehen in der Verantwortung, den gebuchten und bezahlten Mietwagen auch zur Verfügung zu stellen.»

Daneben lohnt es sich in jedem Fall, die Flugnummer und voraussichtliche Ankunftszeit bei der Reservierung anzugeben. Ausserdem sollte man den Vermieter so schnell wie möglich informieren, wenn sich eine Verspätung abzeichnet. Das hilft, dass die Übergabe möglichst glatt verläuft, und verringert das Risiko, dass dein Auto weggegeben wird – auch wenn du nur reserviert hast.

Kostenfalle Stornierung

Wird dein Flug hingegen gleich ganz gestrichen, brauchst du in vielen Fällen auch keinen Mietwagen mehr. Reisende sollten deshalb vor dem Klick auf «Buchen» auch ein besonderes Augenmerk auf faire Regelungen bei Nichterscheinen («No Show») legen.

Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Anbieter und Angebot. Oft sind Stornierungen nur bis 48 Stunden vor der geplanten Übernahme gratis möglich. Hier zeigt sich die Kehrseite der Vorausbezahlung: Denn bei Sixt gilt beispielsweise, dass du den Wagen jederzeit vor Mietbeginn gratis stornieren kannst, wenn du erst bei der Abholung bezahlst.

Der Broker Sunny Cars bietet eine kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor der Anmietung. «Damit stehen Kunden stets auf der sicheren Seite und erhalten bei Absage schnell und ohne Abzüge ihre Zahlungen zurück», sagt Lehmann.

Vollkasko ohne Selbstbehalt

Der wichtigste Tipp: Das billigste Angebot ist bei Mietwagen in vielen Fällen mit einem höheren Risiko verbunden, dass Kosten am Reisenden hängen bleiben.

Für die Sommerferien lohnt es sich in diesem Jahr, bei der Buchung besonders genau auf die Verspätungs- und Stornierungsbedingungen zu schauen. Daneben gilt wie immer: Eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt ist gut für die Psyche. Damit aus der Ferienlust kein Ferienfrust wird.