Wer in die Ferien fliegt, mietet sich am Urlaubsziel häufig ein Mietauto. So ist man flexibel und kann auch entlegene Strände besuchen.

Auf einen Blick Umfrage zeigt: Elektroantrieb bei Mietwagen-Wahl kaum relevant für Urlauber

Niedriger Preis und umfassender Versicherungsschutz sind wichtigste Entscheidungskriterien

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Wer mit dem Flugzeug in die Ferien fliegt, wünscht am Urlaubsziel häufig ein Mietauto. Damit ist man flexibel und kann auch entlegenste Ecken der Ferienregion erkunden. Doch worauf legen Ferienreisende am meisten Wert, wenn sie ein Mietauto buchen? Das wollte der internationale Mietwagen-Anbieter Sunny Cars mittels einer Umfrage herausfinden.

Die Umfrageresultate zeigen: Die wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Wahl des Ferien-Mietwagens sind ein niedriger Preis, ein umfassender Versicherungsschutz, eine faire Tankregelung und keine Selbstbeteiligung im Schadensfall. Kaum ein Kriterium ist dagegen das Argument Elektroantrieb.

E-Antrieb nur fünf Prozent relevant

Das Mietgeschäft ist demnach ein Spiegel des Neuwagenmarkts. Letztes Jahr gingen die Verkäufe neuer Elektroautos in der Schweiz um 11 Prozent zurück statt weiter hoch. Das vom Bund gewünschte Ziel von 50 Prozent Elektro- und Plug-in-Hybrid-Anteil (sogenannte Steckerautos) in der Schweiz bis Ende Jahr ist utopisch. Vielmehr rechnet die Branche bis Ende 2025 mit einem Steckerauto-Anteil von 37 Prozent.

Noch viel geringer ist die Nachfrage nach elektrischen Mietautos bei Urlaubern. In der Umfrage von Sunny Cars gaben von über zweitausend befragten Personen nur 104 an, dass sie ein Elektroauto als wichtigen Aspekt für die Wahl ihres Mietwagens in den Ferien sehen. «Diese Umfrage bestätigt, was wir täglich bei unseren Buchungen erleben», sagt Thorsten Lehmann. Und auch für die aktuelle Feriensaison macht der Geschäftsführer von Sunny Cars kaum mehr Interesse nach Mietautos mit E-Antrieb aus. Mit gerade mal fünf Prozent landen die Elektroautos bei der Umfrage auf dem letzten Platz der zur Wahl stehenden elf Kriterien.

Junge und Reiche sind interessierter

Immerhin zeigt die Umfrage auch: Junge Leute zwischen 18 und 24 Jahren geben dem Kriterium E-Auto einen deutlich höheren Stellenwert. Ganze 15 Prozent sehen es als wichtig an, während aus der Gruppe der über 55-Jährigen nur gerade zwei Prozent diese Meinung teilen. Noch deutlicher zeigt sich der Unterschied gemessen am Haushaltsnettoeinkommen: In der einkommensstärksten Gruppe geben 20 Prozent an, dass sie ein Elektroauto beim Mieten als wichtig erachten.

Über die Gründe für das allgemeine Desinteresse an Elektro-Mietautos kann nur spekuliert werden. Bei der Umfrage war das leider kein Thema. Doch Sunny-Cars-Geschäftsführer Thorsten Lehmann sieht in erster Linie die unbekannte Lade-Infrastruktur als Hemmschwelle. «Im Urlaubsland kennen sich die meisten noch nicht gut aus. Gerade was die öffentlichen Lademöglichkeiten angeht. Und weil Reisende oft Roadtrips über längere Strecken unternehmen, scheint das Elektroauto für viele zu kompliziert», vermutet Lehmann.