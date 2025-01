Die Elektro-Plattform Chargemap enthüllt das Ranking der beliebtesten E-Auto-Ladeanbieter in Europa basierend auf Nutzererfahrungen. Die wichtigsten Kriterien sind Zuverlässigkeit und Ladegeschwindigkeit. Blick verrät dir, wer in der Schweiz das Ranking anführt.

1/13 Die internationale Ladeplattform Chargemap hat die Bewertungen zu den Ladestationen der Nutzerinnen und Nutzer von 2024 ausgewertet. Foto: Zvg

Auf einen Blick Chargemap erstellt Ranking der Ladeanbieter in sieben europäischen Ländern

Tesla Supercharger in sechs von sieben Ländern unter den Top drei

Fastned führt in der Schweiz, von denen es knapp 15'000 öffentliche Ladepunkte gibt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Die internationale Ladeplattform Chargemap hat aufgrund der Nutzer-Bewertungen vom letzten Jahr ein Ranking der Ladeanbieter pro Land erstellt. Insgesamt waren es über 460'000 Bewertungen, die Chargemap 2024 für sieben Länder sammelte. Dazu gehören Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien und die Schweiz.

Beim Blick auf die Statistik fällt auf, dass in jedem Land ein anderer Anbieter die Spitze der Zufriedenheitsskala anführt: Während beispielsweise in Spanien Anbieter Powerdot zuoberst auf der Liste steht, ist es in Italien der französische Ladeanbieter Electra. In Frankreich liegt aber nicht etwa Electra vorne, sondern die Supercharger von US-Elektroauto-Pionier Tesla.

Supercharger am beliebtesten

Die Supercharger von Tesla sind generell beliebt: In sechs von sieben Ländern befinden sich die amerikanischen Ladestationen in den Top drei – das schafft sonst kein anderer Anbieter. In den Niederlanden belegen die Supercharger von Tesla gar Platz 1, im Nachbarland Belgien kommen sie dagegen nur auf Rang 5. Warum dieser Unterschied, geht aus den Daten von Chargemap leider nicht hervor. In Belgien sind jedenfalls die Ladestationen von EnergyDrive am beliebtesten, gefolgt von Electra und Fastned.

In Deutschland sind die Ladestationen des LadeverbundPlus auf dem ersten Rang. Dies, weil sie laut Nutzern eine zuverlässige Infrastruktur und hohe Leistungen bieten. Platz 2 geht an die Supercharger von Tesla und den dritten Rang sichert sich Ionity, die mit einer weitreichenden Infrastruktur punkten können.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

In der Schweiz schnappt sich Anbieter Fastned die Krone. Gründe dafür sind die hohe Zuverlässigkeit und die schnelle Ladeleistung der Ladepunkte. Auf Platz 2 folgen die Supercharger von Tesla, die wegen ihrer konstanten Ladeleistung und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt werden. Mit einer zuverlässigen Infrastruktur und massgeschneiderten Diensten für ihre Nutzerinnen sichert sich BKW Smart Energy & Mobility den dritten Rang.

Die besten Ladeanbieter der Schweiz 2024:

Platz Ladeanbieter 1 Fastned 2 Tesla Supercharger 3 BKW Smart Energy & Mobility 4 Ionity 5 Gofast 6 Coop 7 eCarup 8 Lidl 9 Swisscharge 10 Shell-Recharge

In der Schweiz gibt es mittlerweile knapp 15'000 öffentliche Ladepunkte, davon sind rund 2500 schnelle Gleichstrom-Lader, die zwischen 50 und 350 Kilowatt leisten. Und das Netzwerk soll noch weiter ausgebaut werden: Mit der Roadmap Elektromobilität 2025 setzt sich der Bund als Ziel, unter anderem 20'000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in der ganzen Schweiz anbieten zu können.