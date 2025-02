1/12 Peter Grünenfelder, Präsident der Importeursvereinigung Auto Schweiz, ist sauer. Foto: Philippe Rossier

Es sind markige Worte, die Präsident Peter Grünenfelder (57) an der Jahresmedienkonferenz der Importeursvereinigung Auto Schweiz an den Bundesrat richtet: «Die Schweizer Autowirtschaft sieht sich heute mit einem staatlichen Regulierungsdschungel und Planwirtschaft konfrontiert, die eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit immer mehr einschränken, wenn nicht sogar verunmöglichen.» Grünenfelder und sein Verband sehen die gesamte Schweizer Autowirtschaft mit über 100’000 Arbeitsplätzen und mehr als 4000 Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit massiv eingeschränkt.

Doch was genau bringt den Auto-Schweiz-Präsidenten dermassen auf die Palme? Einerseits die vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte und nach wie vor nicht verabschiedete CO 2 -Verordnung, die zudem in zentralen Punkten von den schon strengen Regelungen in Resteuropa abweicht. Eine sanktionsfreie Erreichung der auf Anfang 2025 neu festgelegten CO 2 -Zielwerte für PW und Nutzfahrzeuge sei so nahezu unmöglich. Der Bund rechnete per Ende 2025 mit 50 Prozent Anteil Steckerfahrzeugen (Elektroautos und Plug-in-Hybride). Ende 2024 waren es jedoch gerade mal 28 Prozent – und Ende 2025 werden es voraussichtlich erst 37 Prozent sein, rechnet Auto Schweiz vor. «Die Transformation zur E-Mobilität ist nicht wie vom Bund aufdoktriniert ein Sprint, sondern zeigt sich in der Praxis als ein viel länger dauernder Marathon», beschreibt Grünenfelder die aktuelle Entwicklung bildlich.

Dümmstes politisches Signal

Ärgerlich war für Auto Schweiz und deren Mitglieder aber auch die vom Bund im vergangenen Jahr neu eingeführte Importsteuer auf Elektrofahrzeuge. «Das war das dümmste politische Signal, das man gegenüber der Elektromobilität machen konnte», schimpft Grünenfelder weiter. Auch diese Steuer macht er als Ursache dafür mitverantwortlich, dass im abgelaufenen Jahr in der Schweiz rund 13 Prozent weniger Elektrofahrzeuge als 2023 neu eingelöst wurden. Damit ist die Schweiz im europaweiten Vergleich unter 30 Ländern längst aus den Top Ten auf Rang 16 zurückgefallen, hinter Deutschland und Österreich – aber auch hinter deutlich weniger finanzstarke Staaten wie Rumänien oder Portugal.

«Die Schweizer Politik muss sich der Marktrealität stellen. Die Autobranche kann die Energiewende nicht allein lösen. Es braucht die Unterstützung des Bundes, der Kantone und Gemeinden sowie der über 600 Elektrizitätswerke, Netzprovider und der Vermieter», fordert Auto Schweiz-Präsident Grünenfelder zum Schluss der Veranstaltung. Und so hat er und sein Verband einen zehn Punkte umfassenden Massnahmeplan «zum Gelingen der E-Mobilität» aufgestellt (siehe Box), den er vor allem auch unseren Parlamentariern als Lektüre empfiehlt.