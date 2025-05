Die Schweizer Young- und Oldtimerszene will sich mit neuen Kampagnen wie «Old Cars for Young People» oder «Young 4 Vintage» einem jüngeren Publikum öffnen. Und hofft so, die Faszination alter Autos auch auf junge Leute zu übertragen.

1/17 In der Schweiz gibt es über 350'000 registrierte Young- und Oldtimer. Foto: ZVG.

Darum gehts Oldtimerszene leidet unter Überalterung

SHVF lanciert verschiedene Aktionen für junge Generation

Old Cars for Young People – ein Jahr gratis Oldtimer fahren

Neue Website Young4Vintage.ch als Lebenshilfe für junge Oldtimerfans Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Es gibt rund 156’000 Oldtimer- und etwa 200’000 weitere Youngtimerfahrzeuge in unserem Land. Doch die Szene leidet unter einem grossen Problem: Überalterung. Weniger bei den Fahrzeugen als vielmehr bei deren Besitzerinnen und Besitzern.

Die Swiss Historic Vehicle Federation SHVF stellt fest, dass es sowohl bei den Eignern von Oldtimern und -sammlungen als auch bei den Oldtimer-Werkstätten und -Handelsbetrieben an Nachwuchs fehlt. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Anschaffungspreise für historische Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren in teils astronomische Höhen geklettert, und auch der Unterhalt solcher Fahrzeuge ist nicht zu unterschätzen. Inzwischen kann sich meist nur noch ein kleiner Kreis von finanzkräftigen älteren Damen und Herren ein solches Hobby leisten.

Dazu kommt, dass sich Leute im mittleren Alter heute vermehrt für Traumautos aus ihrer Jugend begeistern, also für zwischen 20- und 30-jährige sogenannte Youngtimer wie VW Golf, Audi Quattro, BMW M3, Peugeot 205 oder Saab 900. Ikonischere Oldtimer aus den 1960ern und 1970ern oder gar Vorkriegsfahrzeuge üben auf Junge dagegen oft nicht die gleiche Faszination aus wie auf die älteren Generationen.

Verschiedene Aktionen lanciert

Der SHVF als Dachverband der Schweizer Oldtimerszene hat diese Entwicklungen erkannt und versucht jetzt, vehement Gegensteuer zu geben. «Wir wollen entsprechende Strukturen und konkrete Angebote schaffen, um für die jüngere Generation wieder attraktiv zu sein», sagt SHVF-Vorstandsmitglied Daniel Geissmann.

So können sich zum Beispiel bei der Aktion «Old Cars for Young People» noch bis zum 15. Mai junge und interessierte Piloten beim SHVF schriftlich bewerben und begründen, warum der Verband gerade ihnen einen VW Käfer oder einen Porsche 944 ein Jahr lang gratis zur freien Verfügung stellen soll. An der vom 30. Mai bis 1. Juni stattfindenden Swiss Classic World werden die beiden Fahrzeuge an die vorübergehend neuen Besitzer ausgehändigt. «Sicher eine attraktive und günstige Möglichkeit, erste Oldtimerluft zu schnuppern. Denn allein das Bewegen eines solchen Young- oder Oldtimers kostet normalerweise zwischen 5000 und 10’000 Franken im Jahr», weiss Geissmann.

Roadshows mit Demofahrten

Weitere Aktionen und Events des SHVF sind geplant. So will Geissmann und weitere Kollegen des Dachverbands dieses Jahr wie bei einer Roadshow mit fünf bis sechs Young- und Oldtimerfahrzeugen an diversen publikumsträchtigen Orten in der ganzen Schweiz wie etwa Einkaufszentren, Bahnhöfen oder Universitäten vorfahren und die Autos dem jungen Zielpublikum zeigen. Von Probesitzen und am Leder schnuppern bis zur kurzen Demorunde oder einer eigenen, begleiteten Probefahrt soll alles möglich sein.

Ab Ende Mai wird zudem die neue Website Young4Vintage.ch aufgeschaltet. Diese vom Verband finanziell unterstützte Plattform versteht sich quasi als Lebenshilfe für interessierte junge Young- und Oldtimerfans. Sie soll technische Unterstützung bieten und zur Info- und Communityplattform für Szenenneulinge, aber auch alte Hasen werden. «Wir wollen aber keine kommerzielle Plattform», betont Geissmann, «und die Plattform soll flexibel sein und sich ganz den Bedürfnissen der jungen Userinnen und User anpassen.»

Mit seinen Aktionen bringt der SHVF viel frischen Wind in die Szene und versucht tatkräftig, das etwas angestaubte Image loszuwerden. Bleibt zu hoffen, dass das Interesse der Jugend tatsächlich so gross ist, wie sich dies die Oldtimer-Vereinigung erhofft.