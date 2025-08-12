Zur Auto Zürich 2025 bringt Broad Arrow Auctions Automobilschätze unter den Hammer. Ein Porsche 935 in «Piper Green» und ein nie im Rennen eingesetzter Jaguar D-Type versprechen Höchstgebote in Millionenhöhe.

In Zusammenarbeit mit der im Herbst stattfindenden Auto Zürich 2025 wird das britische Auktionshaus Broad Arrow Auctions rund 60 exklusive Fahrzeuge versteigern. Die meisten Fahrzeuge sind noch geheim, doch zwei Prachtstücke hat Broad Arrow Auctions bereits angekündigt.

So soll ein Porsche 935 aus dem Jahr 2019 versteigert werden. Dieses Fahrzeug wurde zum 70-jährigen Bestehen des Stuttgarter Sportwagenherstellers nur 77 Mal gebaut. Zudem wurde der 935 in einer speziellen Farbe namens «Piper Green» bestellt – dies als Hommage zum gleichfarbigen Porsche 917 K des ehemaligen britischen Rennfahrers David Piper (95). Speziell an diesem 700 PS (515 kW) starken Rennwagen: Er hat noch immer den Zustand und Kilometerstand, den er bei der Auslieferung hatte. Schätzpreis: zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Franken.

Jaguar wurde nie an Rennen eingesetzt

Noch teurer und seltener wirds beim nächsten Fahrzeug: einer von nur 71 je gebauten Jaguar D-Type mit Kurzheck. Was dieses Exemplar aussergewöhnlich macht: Es wurde nie in einem Rennen eingesetzt. Stattdessen entschied sich der Erstbesitzer, das Auto nach dem Kauf im Jahr 1957 sorgfältig auf die Semi-XKSS-Spezifikation umzubauen. Dafür entfernte er die mittlere Trennwand und montierte Beifahrertüre und Windschutzscheibe. 1963 wechselte der Jaguar erstmals den Besitzer, einige weitere sollten folgen. Der Bekannteste war der australische Formel-1- und Sportwagen-Fahrer Paul Hawkins (1937–1969).

Die anfangs hinzugefügten Spezifikationen wurden in den 1970er-Jahren wieder entfernt, um den Wagen in den wertsteigernden Originalzustand zu versetzen. 1994 gelangte der D-Type zum jetzigen Schweizer Besitzer, der feststellte, dass nicht der originale Reihensechszylindermotor eingebaut war. Der Originalmotor wurde während zwei Jahrzehnten umfassend restauriert und schliesslich wieder in den D-Type eingebaut. Der Jaguar ist für die weltweit renommiertesten historischen Rennveranstaltungen wie Le Mans Classic, Mille Miglia Storica und das Goodwood Revival zugelassen. Das Auktionshaus schätzt den Preis für diesen Jaguar auf 5,25 bis 6,25 Millionen Franken!

Die Auktion findet am Samstag, 1. November, im Dolder Grand Hotel statt. Neben der Versteigerung wird Broad Arrow Auctions auch an der zeitgleich stattfindenden Auto Zürich (30. Oktober bis 2. November 2025) selbst vor Ort sein – mit fünf weiteren exklusiven Autos, die man dann direkt vor Ort bestaunen und erwerben kann.