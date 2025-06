Am Genfersee findet an diesem Wochenende eine hochkarätige Oldtimer-Auktion statt. Unter den 28 Fahrzeugen befinden sich Ikonen wie der BMW Z8 und der Aston Martin DB5. Das Highlight ist ein seltener Ferrari, der bei Experten als schönstes Modell der Marke gilt.

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Um an rare und wertvolle Klassikfahrzeuge heranzukommen, muss man entweder die richtigen Strippenzieher kennen, oder man ist schon lange genug dabei und kennt sich in der Szene bestens aus. Kennt man jedoch nicht die richtigen Leute oder ist neu in der Welt der exklusiven Raritäten, sind Auktionen wie die vom britischen Auktionshaus Bonhams Cars an diesem Wochenende in der Schweiz genau die richtige Anlaufstelle.

Neben verschiedenen Austragungsorten rund um den Globus findet jedes Jahr auch in der Schweiz eine Bonhams-Auktion statt – heuer am Sonntag, 29. Juni wieder am Genfersee in Chéserex VD. Bereits im letzten Jahr wurden dort echte Raritäten wie ein McLaren Elva oder ein Ferrari 250 GTO versteigert. Dieses Jahr werden 28 Juwelen auf Rädern versteigert. Hier eine kleine Auswahl der unter den Hammer kommenden Prachtstücke.

BMW Z8, Jg. 2001: Preis ab 175'000 Franken

Foto: zVg

Der Z8 ist eines der ikonischen Modelle von BMW. Zwischen 2000 und 2003 wurden nur gerade 5703 Exemplare produziert. Unter der betörend langen Motorhaube schlummert ein V8, der ordentlich Sound und Power (400 PS) auf die Strasse bringt. Nicht zuletzt dank des James-Bond-Streifens «Die Welt ist nicht genug» erlangte der deutsche Sportwagen grosse Aufmerksamkeit. Der Schätzwert des Ende Monat unter den Hammer kommenden Z8 beträgt zwischen 175'000 und 195'000 Franken.

Ferrari Dino 246 GTS, Jg. 1974: Preis ab 450'000 Franken

Foto: zVg

Wenn man fragt, welche Marken an einer Klassikauktion unbedingt vertreten sein müssen, wird Ferrari bestimmt aufgezählt. Kein Wunder also, wird auch in Chéserex ein Modell der italienischen Sportwagenmarke versteigert. Aber nicht irgendein Ferrari, sondern ein besonders hübscher Dino 246 GTS. In der ungewöhnlichen hellblauen Lackierung «Celeste Metallizzato» und mit blauem Lederinterieur wurde er genau 29 Mal gebaut – eine echte Seltenheit also. Das angebotene Modell wird auf einen Wert zwischen 450'000 und 500'000 Franken geschätzt.

Bentley S1 Continental Sports Saloon, Jg. 1956: Preis ab 450'000 Franken

Foto: zVg

Dieser Bentley von 1956 besticht durch zeitlose Eleganz und aussergewöhnlichen Komfort. Die Karosserie wurde von H.J. Mulliner, einem der exklusivsten und berühmtesten Spezialisten für Fahrzeugumbauten, individualisiert und ist ein Beispiel höchster Handwerkskunst. Beim in der Schweiz unter den Hammer kommenden Fahrzeug handelt es sich um ein seltenes linksgelenktes Modell – eines von insgesamt nur 431 Stück. Der Wagen, der 2023 und 2024 teilrestauriert wurde, dürfte für einen Preis zwischen 450'000 und 550'000 Franken einen neuen Besitzer oder Besitzerin finden.

Aston Martin DB5 Sports Saloon, Jg. 1964: Preis ab 650'000 Franken

Foto: zVg

Schon der eingangs erwähnte BMW Z8 hatte dank eines James-Bond-Films Bekanntheit gewonnen. Doch das wohl klassischste Bond-Fahrzeug ist natürlich der Aston Martin DB5. Kein anderes Auto verkörpert den Spirit von Agent 007 wie der DB5 aus den 1960er-Jahren: britische Eleganz mit einem unwiderstehlichen Charme – und gleichzeitig so furchtlos und entschlossen. Im Bond-Film «Goldfinger» fuhr Sean Connery den bis unters Dach bewaffneten DB5, um seine Verfolger loszuwerden oder zu besiegen. Das Modell, das jetzt bei Bonhams versteigert wird, trägt sogar wie das Filmfahrzeug die Lackierung «Silver Birch». Aufgrund seiner Seltenheit und Historie gehen wird davon aus, dass das Fahrzeug zwischen 650'000 und 700'000 Franken gehandelt wird.

Ford GT Carbon Series Coupé, Jg. 2021: Preis ab 700'000 Franken

Foto: zVg

Ford ist weltbekannt, wenn es um Muscle Cars geht – Stichwort Mustang. Doch am Auktionswochenende kommt kein Ford-Muscle-Car unter den Hammer, sondern ein noch relativ junger Supersportwagen. Mit diesem Ford GT baute Ford eine Hommage an den legendären GT 40, der in den späten 1960er-Jahren die Le Mans-Rennserie dominierte. Während es ein paar GT 40 aus den Anfangszeiten gibt, die über mehrere Millionen Franken wert sind, schätzt man diesen Ford GT der Neuzeit mit kompletter Karbonausstattung auf rund 700'000 bis 750'000 Franken ein.

Aston Martin Valkyrie, Jg. 2022: Preis ab 2,6 Mio. Franken

Foto: zVg

Obwohl der Aston Martin Valkyrie erst ab Anfang der 2020er-Jahre produziert wurde, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass er als ikonisches Fahrzeug in die Firmenhistorie eingehen wird. Der Valkyrie lebt für die Rennstrecke und wurde auch unter anderem vom erfolgreichen F1-Ingenieur Adrian Newey (66) mitgestylt. Ganze 1155 PS leistet der Motor, und das im Verhältnis zu einem Gesamtgewicht von nur 1270 Kilogramm. Der Vorbesitzer ist kein unbekannter und stammt ebenfalls aus der Formel 1 – der ehemalige F1-Weltmeister Nico Rosberg (39). Der geschätzte Auktionspreis dieses Fahrzeugs liegt deshalb zwischen 2,6 und 2,9 Millionen Franken.

Ferrari 275 GTB/4, Jg. 1967: Preis ab 3,5 Mio. Franken

Foto: zVg

Das Beste kommt wie gewohnt zum Schluss. Denn das absolute Highlight der Schweizer Bonhams-Auktion ist wohl der Ferrari 275 GTB. Was das Fahrzeug so speziell macht? Der 275 GTB/4 von 1967 ist eine Design- und Technik-Ikone. Mit seinem V12-Motor und vier Ventilen pro Zylinder (deswegen die Zahl «4») war er der Erste seiner Art bei Ferrari. Entworfen von Pininfarina und handgefertigt bei Scaglietti, vereint er Eleganz, Leistung und Seltenheit. Nur rund 330 Stück wurden gebaut – und diese gelten als ein Meisterwerk auf Rädern und werden von vielen Kennern als schönste Ferraris überhaupt bezeichnet. Beim jetzt unter den Hammer kommenden Ferrari ist es schwer, vorab einzuschätzen, für welchen Betrag er wohl den Besitzer wechseln wird. Der durchschnittliche Auktionspreis bei diesem Modell lag bislang bei rund 3,5 Millionen Franken.