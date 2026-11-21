Erstmals stehen nur Elektroautos im Finale der Wahl zum europäischen «Car of the Year». Fünf kleine Stromer fordern zwei grosse Premium-SUVs heraus. Wir zeigen die sieben Kandidaten, ihre Stärken und Schwächen – und ihre Chancen auf den Titel.

Darum gehts Erstmals stehen bei der Wahl zur europäischen Wahl «Car of the Year» nur Elektroautos im Finale

Fünf Kleinwagen und zwei SUVs sind nominiert, eine chinesische Marke ist nicht dabei

65 Juroren aus 25 Ländern wählten die sieben Finalisten, der Sieger wird am 8. Januar 2027 bekannt gegeben

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

Sieben Kandidaten – ein Titel. Die Finalisten für die europäische Wahl «Car of the Year 2027» stehen fest. 65 Juroren aus 25 Ländern haben sie aus 38 Kandidaten ausgewählt. Erstmals seit Beginn der Wahl 1964 stehen ausschliesslich Elektroautos im Finale. Fünf kleine Stromer treffen auf zwei grössere SUVs. Wer den Sieger von 2026 Mercedes CLA ablöst, wird am 8. Januar 2027 am Autosalon Brüssel verkündet.

Keine China-Marke im Finale

Auffällig: Trotz stark gewachsenen Angebots hat es keine chinesische Marke auf die «Shortlist» geschafft. Über die Gründe lässt sich nur mutmassen – aber eine Portion europäischer Patriotismus dürfte auch mitspielen. Dazu kommen die je nach Land unterschiedliche Marktpräsenz der zahlreichen China-Marken und die stark auf Touchscreens ausgerichtete Bedienung vieler chinesischer Modelle, die bei der europäischen Kundschaft nicht nur gut ankommt. Und ganz ohne chinesischen Einfluss bleibt die Wahl nicht: Volvo gehört mehrheitlich zum Geely-Konzern.

Blick stellt die sieben Finalisten vor und gibt eine Siegesprognose ab (Punkte von 1 bis maximal 5). Diese zeigt die erwarteten Siegchancen bei der Gesamtjury. Dafür schätzen wir ein, wie die Juroren die Stärken und Schwächen der Finalisten gewichten dürften. Die Wertung ist somit eine Wahlprognose und keine Favoritenliste der Redaktion.

BMW iX3

Der iX3 eröffnet BMWs «Neue Klasse»: neue Plattform, neue Elektronik und 800-Volt-Technik. Im 469 PS starken 50 xDrive sind bis zu 805 Kilometer WLTP-Reichweite und 400 kW Ladeleistung möglich. Dazu kommen ein effizienter Antrieb und präzises Handling trotz rund 2,3 Tonnen Gewicht. Das straffe Fahrwerk und teils einfache Innenraummaterialien passen allerdings nur bedingt zum Premiumpreis. Der günstigere iX3 40 startet mit Hinterradantrieb und 320 PS. Preis: ab 69’600 Franken. Die Chancen stehen gut, denn der iX3 konnte schon beim «Schweizer Auto des Jahres» 2026 abräumen.

Siegeschancen: 4,5

Cupra Raval

Der Cupra Raval teilt sich die technische Basis mit dem Skoda Epiq und dem (ebenfalls nominierten) VW ID. Polo, setzt aber stärker auf Fahrspass. Die Leistung reicht von 116 bis 226 PS, mit grossem Akku sind je nach Version bis zu 446 Kilometer WLTP-Reichweite möglich. Besonders der VZ überzeugt mit agilem Handling und elektronisch geregelter Vorderachssperre. Der Einstiegspreis liegt bei 24’900 Franken, aber mit grossem Akku und gehobener Ausstattung wird der kleine Spanier deutlich teurer.

Siegeschancen: 3,5

Hyundai Ioniq 3

Aussen 4,16 Meter lang, innen erstaunlich geräumig: Der Hyundai Ioniq 3 bietet auch hinten ordentlich Platz und bis zu 441 Liter Gepäckraum, inklusive tiefem Unterfach. Zur Wahl stehen Akkus mit 42,2 oder 61 kWh und 135 beziehungsweise 147 PS. Die grössere Batterie ermöglicht bis zu 488 Kilometer WLTP-Reichweite. Das ausgewogene Fahrwerk und echte Tasten für wichtige Funktionen gefallen. Geschmacksache ist der Heckspoiler, der die Sicht nach hinten einschränkt. Preis: ab 29’990 Franken.

Siegeschancen: 3,5

Kia EV2

Mit 4,06 Metern Länge ist der EV2 Kias kleinstes Elektroauto. Er bietet, wie der Hyundai Ioniq 3, Akkus mit 42,2 oder 61 kWh Kapazität und bis zu 453 Kilometer WLTP-Reichweite. Das komfortable Fahrwerk und die gute Raumausnutzung machen ihn zum alltagstauglichen Kleinwagen-SUV. Optional gibt es 22-kW-AC-Laden und zwei verschiebbare Einzelsitze hinten anstelle der Rückbank. Preis: ab 25’900 Franken.

Siegeschancen: 3,5

Renault Twingo

Bereits zum sechsten Mal in Folge steht Renault im Finale – dieses Jahr mit dem Twingo. Dessen freundliches Gesicht erinnert an den Ur-Twingo, der Antrieb ist rein elektrisch. 82 PS und ein 27,5-kWh-Akku passen zum Stadtverkehr, die WLTP-Reichweite ebenfalls: Sie beträgt bloss 262 Kilometer. Clever sind die zwei einzeln verschiebbaren Rücksitze, mit denen sich der Platz zwischen Passagieren und Gepäck aufteilen lässt. Für längere Reisen sind der kleine Akku, maximal 50 kW Schnellladeleistung und der begrenzte Sitzkomfort klare Nachteile. Starker Pluspunkt ist der günstige Preis: Den Twingo gibts schon ab 18’900 Franken.

Siegeschancen: 2,5

VW ID.Polo

Der elektrische Polo bringt die klassischen VW-Tugenden zurück: gute Verarbeitung, ausgewogenes Fahrverhalten und einfache Bedienung. Dafür gibt es wieder richtige Tasten im Cockpit und am Lenkrad. Trotz nur rund vier Metern Länge bietet er bis zu 441 Liter Kofferraum. Akkus mit 37 oder 52 kWh ermöglichen bis zu 454 Kilometer WLTP-Reichweite. Hinten bleibt die Beinfreiheit begrenzt – und wie beim Cupra entfernen sich die Versionen mit grossem Akku deutlich vom günstigen Einstiegspreis von 24’900 Franken.

Siegeschancen: 4

Volvo EX60

Der 4,80 Meter lange Volvo EX60 überträgt das Konzept des erfolgreichen XC60 ins Elektrozeitalter. Drei Antriebsvarianten mit Hinterrad- oder Allradantrieb decken ein breites Leistungsspektrum ab. Die stärkste Version verspricht bis zu 810 Kilometer WLTP-Reichweite und leistet 680 PS, alle Versionen nutzen 800-Volt-Technik. Viel Platz, bequeme Sitze und ein leiser, komfortabler Auftritt sprechen für den Schweden. Die stark bildschirmorientierte Bedienung verlangt jedoch zu viele Menüschritte. Ausserdem ist er mit einem Basispreis von 72’000 Franken der teuerste der sieben Finalisten.

Siegeschancen: 4