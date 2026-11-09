Hoher Besuch an der Auto Zürich: An einer Sondershow am Freitagabend in der Blick Lounge zeigt Alex Innes, Chefdesigner der neuen Submarke BMW Alpina, das spektakuläre Konzeptauto Vision BMW Alpina.

Darum gehts BMW Schweiz zeigte in Zürich den Vision BMW Alpina als Start der neuen Submarke Alpina vor geladenen Gästen

Designchef Alex Innes betonte, der Gran Turismo sei ein Konzept und kein Serienfahrzeug

Das erste Serienmodell der Nobelmarke kommt kommendes Jahr auf den Markt, inspiriert vom BMW 7er

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Dieses Auto gibt es genau einmal auf der Welt. 5,20 Meter lang, fetter V8 unter der Haube, mächtige 23-Zöller aufgezogen – und im Fond fährt auf Knopfdruck sogar ein Set aus Kristallgläsern samt Flasche aus der Mittelkonsole. Vergangenen Frühling enthüllte BMW das spektakuläre Konzept Vision BMW Alpina – und läutete so die neue Ära von Alpina als Luxus-Submarke im BMW-Konzern ein.

Freitagabend stand das aussergwöhnliche Conceptcar an der Auto Zürich im Rampenlicht. Nach der Begrüssung der rund 50 geladenen Gäste in der Blick Lounge bittet Sylvia Neubauer, CEO von BMW Schweiz, Alex Innes auf die Bühne. Der Designchef von BMW Alpina und frühere Rolls-Royce-Coachbuild-Designer zeigt zuerst ein Bild des ersten Alpina B6 von 1983. «Das Kulturerbe ist der grösste Reichtum, aber nun wollen wir einen Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Marke werfen.»

Innes zieht das Tuch vom zu diesem Zeitpunkt noch zugedeckten Gran-Turismo-Konzept. «Dies ist zwar leider kein Serienfahrzeug», dämpft Innes die Euphorie nach dem kräftigen Applaus des Publikums, «aber wir wollen damit zeigen, wie BMW Alpina künftig auftreten soll: schnell, komfortabel, edel.» Alpina bleibe ein Hersteller von Automobilen für Kennerinnen und Kenner, die das Aussergewöhnliche zu schätzen wissen.

Eine Besonderheit hebt der Chefdesigner im Innenraum hervor: «Wir haben magnetische Gläser, die überall auf der Mittelkonsole halten. Diese Technologie kennt man bereits aus dem Yachtbau.» Ausserdem weist Innes auf die Front hin: «Inspiriert vom BMW 507, liegt der Fokus nicht auf breitem Chrom nach aussen, sondern auf der filigranen Ausarbeitung der Innenflächen und der Lichtsignatur.» Das Tagfahrlicht strahlt in einem warmen Weisston, der an den Sonnenaufgang über den bayerischen Alpen erinnern soll.

Mit lockeren Gesprächen und dem persönlichen Austausch mit dem Chefdesigner lässt BMW Alpina die Sonderschau in der Blick Lounge ausklingen. Das erste Serienmodell der Nobelmarke kommt kommendes Jahr auf den Markt – inspiriert von der BMW 7er-Reihe.