Teslas Full-Self-Driving-System wirkt schon fast autonom, bleibt rechtlich aber nur ein Assistent. Wir haben beim Bundesamt für Strassen (Astra) nachgefragt, warum und wie lange wir in der Schweiz noch die Hände am Lenkrad haben müssen.

Darum gehts Serienautos erreichen maximal Stufe 2, bei der die Person am Steuer jederzeit eingreifen muss

Für Stufe 3 besteht der rechtliche Rahmen, doch Hersteller müssen ihre Systeme genehmigen lassen

Hersteller müssen die Sicherheit ihrer Systeme nachweisen, Strassen müssen nicht umgebaut werden

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Vor ein paar Monaten testeten wir Teslas Fahrassistenten FSD (Full Self-driving) Supervised vom Beifahrersitz aus. Das Model 3 kurvte erstaunlich sicher durch die Zürcher Innenstadt. Trotzdem gilt das nicht als autonomes Fahren: Die Person am Steuer musste jederzeit eingreifen können. Ab wann fährt ein Auto wirklich autonom – und warum bieten Serienfahrzeuge das noch nicht? Das Bundesamt für Strassen (Astra) gibt Antworten.

Experten teilen das automatisierte Fahren in sechs Stufen ein (siehe Box unten). Moderne Serienautos schaffen heute maximal Stufe 2: Sie lenken, bremsen und beschleunigen zwar selbständig. Trotzdem trägt der Fahrer die volle Verantwortung und muss jederzeit ins Fahrgeschehen eingreifen können.

Level 3 wäre technisch bereits machbar

Manche Hersteller werben zwar mit Stufe 2+ oder 2++. Rechtlich bleiben diese Systeme aber Assistenten – und die Verantwortung weiterhin beim Lenker. Beispiel Tesla: Anders als in der Schweiz ist der FSD Supervised in den Niederlanden bereits zugelassen. Der Fahrer darf bei aktivem System die Hände vom Lenkrad nehmen. Gleiches gilt in Deutschland auf der Autobahn für den BMW iX3 und weitere neue BMW-Modelle. Auch Mercedes bringt zum Jahreswechsel einen erweiterten Autobahnassistenten sowie das neue Cityprogramm MB Drive Assist Pro auf den Markt, mit dem das Auto in der Innenstadt von Tür zu Tür navigiert – die Verantwortung bleibt aber auch hier beim Fahrer.

«‹Hands-off› allein definiert aber noch kein Automatisierungslevel. Entscheidend ist, welche Fahraufgabe das System übernimmt, unter welchen Bedingungen es funktioniert und wer die Verantwortung trägt», erklärt Maja Ouertani, Leiterin Bereich Fahrzeugsicherheit und Aufsicht beim Astra. «Bei einem System der Stufe 2 bleibt die Verantwortung vollständig bei der Lenkerin. Eine Bezeichnung wie ‹Level 2+› ändert daran nichts.»

Bei Stufe 3 übernimmt das System die Fahraufgabe. «Dafür braucht es aber die entsprechenden technischen Nachweise und eine Genehmigung», sagt Ouertani. «Die Schweiz hat den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen. Wir stehen Fahrzeugmodellen mit Systemen der Stufe 3 offen und technologieorientiert gegenüber.» Technisch wäre das bereits machbar – doch die Hersteller müssen ihre Systeme erst zulassen. Bei einem Unfall haftet dann nämlich nicht mehr der Fahrer, sondern der Autobauer.

Strasseninfrastruktur braucht keine Anpassung

Für selbstfahrende Autos müssen die Schweizer Strassen nicht umgebaut werden. Die Technik muss mit bestehenden Verhältnissen und temporären Markierungen selbst klarkommen. Gerade Baustellen sind ein wichtiger Teil der Erprobung: «Automatisierte Systeme müssen auch mit solch anspruchsvollen Situationen umgehen können», erläutert Ouertani. Langfristig könne das autonome Fahren die Verkehrssicherheit erhöhen, einen effizienteren Verkehrsfluss ermöglichen und neue Mobilitätsangebote schaffen. Aktuell laufen diverse Pilotprojekte zum autonomen Fahren in der Schweiz.

Die 6 Level der Automation Experten sprechen nicht vom autonomen, sondern vom automatisierten Fahren. Denn erst die höchste Stufe (Level 5) der Automatisierung ist im Wortsinn autonom. Tesla nennt sein teilautomatisiertes System «Autopilot», sonst ist meist die Rede vom automatisierten, assistierten oder pilotierten Fahren (z. B. «Drive Pilot», «Autobahnpilot»). Fachleute definieren in der Regel folgende Stufen: Level 0 Nicht automatisiert: Nur der Fahrer fährt. Die Systeme warnen ihn (z. B. Warnton beim Verlassen der Spur), greifen aber nie selbst ein. Level 1 Assistiert: Der Fahrer fährt zwar, aber Einzelsysteme (z. B. Radartempomat, Spurhalte-Lenkhilfe) unterstützen ihn dabei. Level 2 Teilautomatisiert: Das Auto fährt in bestimmten Situationen (z. B. Autobahn bei gutem Wetter) selbst. Fahrer muss System überwachen, um jederzeit übernehmen zu können. Level 3 Bedingt automatisiert: Das Auto fährt in bestimmten Situationen (z. B. Autobahn bis zu gewissem Tempo) selbst. Der Fahrer muss das System nicht überwachen, aber nach Vorwarnung eingreifen können. Level 4 Hoch automatisiert: Das Auto fährt komplette Teilstrecken (z. B. Autobahn) vollständig situationsunabhängig selbst, andere (z. B. Stadt) der Fahrer. Level 5 Voll automatisiert: Das Auto kann autonom ganz ohne Fahrer und auch ohne Mensch an Bord selbst fahren. Experten sprechen nicht vom autonomen, sondern vom automatisierten Fahren. Denn erst die höchste Stufe (Level 5) der Automatisierung ist im Wortsinn autonom. Tesla nennt sein teilautomatisiertes System «Autopilot», sonst ist meist die Rede vom automatisierten, assistierten oder pilotierten Fahren (z. B. «Drive Pilot», «Autobahnpilot»). Fachleute definieren in der Regel folgende Stufen: Level 0 Nicht automatisiert: Nur der Fahrer fährt. Die Systeme warnen ihn (z. B. Warnton beim Verlassen der Spur), greifen aber nie selbst ein. Level 1 Assistiert: Der Fahrer fährt zwar, aber Einzelsysteme (z. B. Radartempomat, Spurhalte-Lenkhilfe) unterstützen ihn dabei. Level 2 Teilautomatisiert: Das Auto fährt in bestimmten Situationen (z. B. Autobahn bei gutem Wetter) selbst. Fahrer muss System überwachen, um jederzeit übernehmen zu können. Level 3 Bedingt automatisiert: Das Auto fährt in bestimmten Situationen (z. B. Autobahn bis zu gewissem Tempo) selbst. Der Fahrer muss das System nicht überwachen, aber nach Vorwarnung eingreifen können. Level 4 Hoch automatisiert: Das Auto fährt komplette Teilstrecken (z. B. Autobahn) vollständig situationsunabhängig selbst, andere (z. B. Stadt) der Fahrer. Level 5 Voll automatisiert: Das Auto kann autonom ganz ohne Fahrer und auch ohne Mensch an Bord selbst fahren. Mehr

Doch müssen die Hersteller erst Millionen von Szenarien durchgeprobt haben, bevor sie eine Zulassung erhalten? «Der Sicherheitsnachweis basiert auf einem Gesamtpaket aus Simulationen, Tests auf Testgeländen und im realen Verkehr, systematischen Sicherheitsnachweisen und der Weiterentwicklung durch Auswertung von Vorfällen im Betrieb», so Ouertani. «Simulationen sind sehr wichtig, weil sich damit auch seltene und kritische Situationen gezielt und in grosser Zahl testen lassen.» Entscheidend sei aber nicht eine bestimmte Zahl von Testkilometern, sondern dass der Hersteller für den vorgesehenen Einsatzbereich einen belastbaren Sicherheitsnachweis erbringen könne und Prozesse für die laufende Weiterentwicklung etabliert habe.

Und wichtig: «Auch in der Schweiz muss – wie in ganz Europa – ein Hersteller den entsprechenden Zulassungsprozess anstossen und die erforderlichen Nachweise erbringen», sagt Maja Ouertani. Das sei kein Schweizer Sonderweg, sondern Teil des normalen Zulassungsverfahrens: «Die Schweiz hat den rechtlichen Rahmen geschaffen – jetzt müssen die Hersteller ihre Systeme auf den Markt bringen.» Wann hochautomatisierte Systeme für Privatpersonen in der Schweiz verfügbar sein werden, lässt sich aktuell nicht abschliessend beantworten – laut Brancheninsidern dürfte es nicht vor 2030 so weit sein.