Campofelice gehört zu Europas beliebtesten Campingplätzen

Camping wird immer beliebter. Doch welche Standorte sind gefragt? Eine Auswertung aus Deutschland fand in Kroatien und Italien besonders viele Top-Campingplätze. Aber auch die Schweiz ist vorne vertreten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsches Portal suchte die 100 begehrtesten Campingplätze

29 Top-Campingplätze in Kroatien, 27 in Italien, Schweiz ebenfalls beliebt.

Campofelice am Lago Maggiore schafft es in die Top-10 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Für viele Familien startet die Campingsaison an Ostern. Doch auch wer erst im Sommer oder im Herbst in die Campingferien will, sollte sich besser bald entscheiden. Denn Camping boomt weiterhin, und viele Leute buchen ihre Plätze immer früher.

Eine gute Inspiration für die Auswahl des nächsten Ferienortes bietet das Ranking der gefragtesten Campingplätze von Pincamp. Die deutsche Webseite des Campingportals hat ausgewertet, welche Plätze in Europa am häufigsten aufgerufen werden.

Deutsche zieht es nach Kroatien und Italien

Wenig überraschend dominieren im Campingland Deutschland die einheimischen Plätze. Auf Rang 1 finden wir den Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf der Ostseeinsel Fehmarn. Gleich dahinter folgt das Südsee-Camp in der Lüneburger Heide. Es kann mit einem Badesee mit Sandstrand vor allem bei Kindern punkten – und das in Norddeutschland.

Insgesamt sind 30 der 100 gefragtesten Campingplätze in Deutschland. Viel interessanter sind aber die Campingplätze ausserhalb Deutschlands, die es im Ranking weit nach vorne gebracht haben. Denn immerhin 29 Top-Campingplätze liegen in Kroatien und 27 in Italien, wo es auch viele Schweizer Campingfreunde hinzieht.

Venedig und Istrien hoch im Kurs

Laut Pincamp ist der begehrteste nicht-deutsche Campingplatz Europas das Marina di Venezia Camping Village (Rang 3) in Italien. Auf einer Landzunge an der Adria gelegen, eignet sich der Standort nicht nur zum Baden am Sandstrand. Auch die Stadt Venedig ist vom 5-Sterne-Platz in Cavallino-Treporti leicht mit dem Schiff erreichbar.

Hoch im Kurs steht auch das Valamar Camping Resort Lanterna (Rang 4) in Kroatien. Wie in Venedig sorgt hier der Adriastrand für viel Kundschaft aus dem Norden. Der Sommerbadeort Poreč ist nur wenige Kilometer entfernt.

Nachfrage steigt rasant

Ebenfalls in den Top-10 taucht der erste Schweizer Campingplatz auf. Das Campofelice Camping Village (Rang 9) am Lago Maggiore in Tenero TI erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit bei Deutschen und Niederländern. Mit 400’000 Übernachtungen ist es der grösste Campingplatz der Schweiz.

Weitere beliebte Schweizer Standorte sind das TCS Camping Lugano-Muzzano TI und das TCS Camping Sempach LU. Laut Pincamp steigt die Nachfrage nach Campingplätzen in den letzten Jahren rasant. Leider wird die Ferienform damit auch teurer. Doch vor allem in der Nebensaison ausserhalb der Sommerferien und im europäischen Norden findest du auch 2026 noch Schnäppchen.

Pincamp: Die 10 gefragtesten Campingplätze 2025

1. Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Deutschland (Vorjahr Rang 2)

2. Südsee-Camp, Deutschland (4)

3. Camping Marina die Venezia, Italien (8)

4. Valamar Camping Resort Lanterna, Kroatien (11)

5. Ostseecamping Familie Heide, Deutschland (24)

6. Camping Ca'Pasquali Village, Italien (1)

7. Campingpark Ostseebad Rerik, Deutschland (14)

8. Camping Kovacine, Kroatien (5)

9. Campofelice Camping Village, Schweiz (18)

10. Ostseecamp Rostocker Heide, Deutschland (9)



