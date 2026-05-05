Einst beliebte Modelle wie Nissan Z oder Subaru WRX werden über die offiziellen Kanäle nicht mehr auf dem Schweizer Neuwagen-Markt angeboten. Die PS-Enthusiasten des Schweizer Start-ups All.cars importieren sie deshalb auf eigene Faust – mit Erfolg!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft All.cars importiert Nissan Z und Subaru WRX in die Schweiz

Sportwagen bieten 405 PS (Nissan Z) und 275 PS (Subaru WRX)

Preise: Nissan Z rund 69'000 CHF, Subaru WRX knapp 57'000 CHF

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Mit einer feinen Schicht Blütenstaub bedeckt stehen die beiden Autos vor dem Dynamic Test Center (DTC) in Vauffelin BE. Der Geschäftsführer von All.cars, Fabian Bamert (45) wischt den letzten Staub vom Subaru WRX und vom Nissan Z Nismo, damit sie für unseren Fototermin glänzen. Grund für die ungewohnte Fotolocation beim DTC: Die Autos sind zum Zeitpunkt unseres Shootings noch nicht offiziell für die Schweiz zugelassen.

Es war eine erfreuliche Nachricht für alle Leute mit Benzin im Blut, als das junge Start-up All.cars Ende 2024 den Import des Nissan Z bekannt gab. Fans kennen ihn, der Laie wird sich fragen, was jetzt daran so speziell sei. Nun, zum einen kann der Nissan Z in Europa über die offiziellen Importkanäle nicht gekauft werden. Schuld daran sind die immer strenger werdenden CO₂-Vorgaben der EU. Das sorgt wiederum dafür, dass Autos, die viel CO₂ ausstossen – leistungsstarke Sportwagen oder grosse SUVs mit Verbrennermotoren – in Europa immer teurer oder gar ganz abgeschafft werden.

Dies passierte nicht nur dem Nissan Z, sondern auch dem Subaru WRX. Weil Nissan aktuell eine schwere Krise durchmacht und somit andere Probleme hat, als einen nicht grosse Stückzahlen bringenden Sportwagen nach Europa zu importieren, übernehmen dies jetzt drei junge Schweizer PS-Enthusiasten. Ivo Brühlmann (41) und Dusan Radic (41) komplettieren neben Fabian Bamert das All.cars-Trio. Brühlmann verantwortet die Finanzen, Radic kümmert sich um Vertrieb und Pressearbeit.

«Eine Herzensangelegenheit»

Doch was macht die beiden Sportwagen bei Fans so begehrt? Wohl deren simples und ehrliches Rezept: Den Z treibt ein V6-Benziner mit 405 PS (298 kW) und 475 Nm Drehmoment an. Dazu kommt ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das die Kraft auf die hinteren Räder bringt. Zudem mixt man das Ganze mit einer sportlichen Optik: eine lange Haube, ein dezenter Heckspoiler, schöne Felgen und zwei Sitzplätze in einem klassischen Interieur.

Nissan Z Performance mit Schaltgetriebe im Schnellcheck Antrieb 3-Liter-V6-Twinturbobenziner, 405 PS (298 kW)@6400/min, 475 Nm@1600 bis 5600/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 4,7 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 4,38/1,85/1,57 m, Leergewicht 1604 kg, Kofferraum 241 l

Umwelt Verbrauch Werk/Test 10,8/11,7 l/100 km, 256/278 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz G

Preis ab 71'900 Franken, Basisversion Sport ab 68'900 Fr., Nismo mit Neungang-Automatik ab 86'900 Fr. Lorenzo Fulvi Antrieb 3-Liter-V6-Twinturbobenziner, 405 PS (298 kW)@6400/min, 475 Nm@1600 bis 5600/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 4,7 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 4,38/1,85/1,57 m, Leergewicht 1604 kg, Kofferraum 241 l

Umwelt Verbrauch Werk/Test 10,8/11,7 l/100 km, 256/278 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz G

Preis ab 71'900 Franken, Basisversion Sport ab 68'900 Fr., Nismo mit Neungang-Automatik ab 86'900 Fr. Mehr

Beim WRX sieht das Ganze ähnlich aus: Angetrieben wird er von einem Vierzylinder-Boxermotor mit 275 PS (202 kW) und 350 Nm Drehmoment. Die Kraft überträgt ebenfalls ein Sechsgang-Schaltgetriebe, jedoch auf alle vier Räder. Und auch hier kommt die sportliche Optik dazu: der legendäre Lufteinlass in der Motorhaube, die sechseckigen Waben im Kühlergrill, die C-förmigen Scheinwerfer, Luftauslässe an den vorderen Kotflügeln, der Heckdiffusor und eine toll klingende Auspuffanlage. Ausserdem gibt es für beide Fahrzeuge eine Vielzahl an optischen Tuning-Möglichkeiten. Zudem geniessen beide Autos in der Schweiz eine grosse Fangemeinde. Die Leidenschaft spielt für sie eine grosse Rolle.

Subaru WRX mit 6-Gang-Handschaltung im Schnellcheck Antrieb 2,4-Liter-B4-Turbobenziner, 275 PS (202 kW)@5600/min, 350 Nm@2000 bis 5200/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 6,0 s, Spitze 235 km/h

Masse L/B/H 4,67/1,83/1,47 m, Leergewicht 1556 kg, Kofferraum 354 l

Umwelt Verbrauch Werk 9,0 l/100 km, 191 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz G

Preis ab 56'900 Franken, Version mit Achtgang-Automatik ab 58'900 Fr. Antrieb 2,4-Liter-B4-Turbobenziner, 275 PS (202 kW)@5600/min, 350 Nm@2000 bis 5200/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 6,0 s, Spitze 235 km/h

Masse L/B/H 4,67/1,83/1,47 m, Leergewicht 1556 kg, Kofferraum 354 l

Umwelt Verbrauch Werk 9,0 l/100 km, 191 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz G

Preis ab 56'900 Franken, Version mit Achtgang-Automatik ab 58'900 Fr. Mehr

Aber wie schaffen drei Schweizer «Importpiraten» das, was die grossen Hersteller nicht erreichten? «Es ist ein freier Markt, deshalb können wir Autos zum Beispiel auch in Kanada einkaufen», erklärt Radic. Um dann diese Fahrzeuge in der Schweiz einzulösen, müssen sie vom DTC wie ein Neuwagen auf sicherheitsrelevante Bereiche geprüft werden. «Dabei wird unter anderem der Personen- und Insassenschutz kontrolliert sowie eine Lärmmessung durchgeführt», ergänzt Brühlmann. Aber natürlich spielt auch der CO₂-Ausstoss eine Rolle: Wie die offiziellen Auto-Importeure gibt auch All.cars die CO₂-Strafgebühren an ihre Kunden weiter.

Dennoch erscheinen die Preise von knapp 57'000 Franken für den Subaru WRX respektive rund 69'000 Franken für den Nissan Z fair. Denn auch die Prüfung beim DTC will berappt werden. «Wir werden mit dem Verkauf unserer beiden Modelle nicht reich», meint Bamert, «aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese tollen Sportwagen Schweizer Enthusiasten zugänglich zu machen.» Und so, wie wir das Trio von All.cars kennengelernt haben, dürfte dies kaum der letzte Streich gewesen sein.

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