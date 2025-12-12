Der Subaru WRX kommt in die Schweiz!

Über vier Jahre nach der offiziellen Weltpremiere kommt der Subaru-Sportler WRX doch noch legal in die Schweiz. Möglich machts der junge Schweizer Importeur All.cars.

Subaru WRX ab sofort in der Schweiz erhältlich

Vom Rallyesport inspirierter Sportler mit Allradantrieb und Boxermotor

Drei Ausstattungsvarianten verfügbar, Basispreis ab 56'900 Franken

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Das junge Schweizer Unternehmen All.cars hat es schon wieder getan: Nach dem Nissan Z bietet das Start-up als nächsten Streich ab sofort auch den Subaru WRX ganz offiziell in der Schweiz an! Erfreulich für alle Subi-Fans mit Benzin im Blut, denn bislang konnte der Sportjapaner in der Schweiz nicht über den offiziellen Importkanal gekauft werden. Grund sind die immer strenger werdenden CO₂-Vorgaben der EU. Sie sorgen dafür, dass viele Sportautos oder grosse SUVs mit hohem CO₂-Ausstoss in Europa immer teurer – oder gar nicht mehr angeboten – werden.

Letzteres geschah auch mit dem Subaru WRX. Obwohl die Japaner bei ihren für Europa bestimmten Modellen wie Forester oder Crosstrek weiterhin am Boxermotor festhalten, werden auch bei Subaru immer mehr Modelle elektrisch. So folgen auf den eben überarbeiteten Stromer Solterra im nächsten Jahr die beiden ebenfalls elektrischen Uncharted und E-Crosstrek.

Vom Rallyesport inspiriert

Trotz Subarus Festhalten am Verbrenner schaffte es der WRX nicht mehr über den offiziellen Importkanal auf den europäischen Markt. All.cars dagegen bringt jetzt den WRX auf unsere Schweizer Strassen. All.cars-Geschäftsführer Fabian Bamert sagt als bekennender Petrolhead: «Wir handeln mit allem, was im Autobereich Spass macht.» Deshalb hat das junge Unternehmen zuvor bereits erfolgreich den Nissan Z ins Land gebracht.

Ursprünglich wurde der WRX auf Basis des Subaru Impreza für die Rallye-WM 1992 entworfen. Von dort stammt auch die Bezeichnung: WRX steht nämlich für «World Rallye experimental». Bis 2013 repräsentierten die Namen WRX und WRX STI bei Subaru die Versionen mit Turboaufladung des Impreza. Ab 2014 wurde der WRX vom Impreza getrennt und fortan als eigenes Modell vermarktet. So gibts den WRX seither nur noch als Limousine.

In drei Ausstattungen erhältlich

Doch was macht den WRX bei den Subi-Fans so beliebt? Ein 2,4-Liter-Vierzylinder-Boxermotor mit Turboaufladung und 275 PS (202 kW) sowie 350 Nm Drehmoment, dazu ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das die Kraft auf alle vier Räder überträgt. Die beiden Topversionen kommen mit elektronisch gesteuerten Dämpfern. Zudem mixt man das Ganze noch mit einer sportlichen Optik: Dazu tragen der legendäre Lufteinlass in der Motorhaube, die sechseckigen Waben im Kühlergrill, die C-förmigen Scheinwerfer, Luftauslässe an den vorderen Kotflügeln, der Heckdiffusor und eine tolle Auspuffanlage bei. Dazu gibts für die Topversion tS 18 bzw. 19 Zoll grosse Räder.

Innen bietet der 1556 Kilogramm (mit Automatik 1632 kg) WRX fünf Plätze. Vorne zwei Sportsitze, in der Topversion gar von Recaro. Dazu gibts ein digitales Kombiinstrument, ein 11,6 Zoll grosses Infotainment namens Starlink und jede Menge Alcantara-Leder.

Bestellen kann man den WRX in drei Varianten: Sport-tech, GT und tS. Dazu können Aussenfarbe und die Kombination innen sowie diverses Zubehör wie Dachträger, Heckspoilerlippe oder ein Seitenschweller ausgewählt werden. Serienmässig verbaut ist die Achtgangautomatik in der Ausstattung GT, für die anderen beiden Varianten gibts die manuelle Sechsgang-Schaltung.

Wachsendes Partnergaragen-Netzwerk

Kaufen können Fans den Subaru WRX momentan nur bei der Phantomgarage in Sattel SZ oder online übers wachsende Partnergaragen-Netzwerk in der ganzen Schweiz. Die Basisversion Sport-tech kostet mindestens 56'900 Franken, der GT mit Automatikgetriebe 58'900 Franken. Der tS schlägt mit 60'900 Franken zu Buche. Kein Schnäppchen zwar, die nötige Spezialabnahme wird halt auf den Preis draufgeschlagen. Dafür gibts richtig viel Fahrspass – und eine Prise Exklusivität.

«Wir werden mit dem Import und Verkauf des Nissan Z und des Subaru WRX nicht reich», sagt Fabian Bamert. «Aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese tollen Sportwagen Schweizer Enthusiasten wieder zugänglich zu machen.»