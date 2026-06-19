In Interlaken kommen am morgigen Samstag, 20. Juni, rund 1000 Fahrzeuge zum grössten Autotreffen der Schweiz zusammen. Shift Happens ist ein Event von und für Auto-Enthusiasten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am morgigen Samstag Autotreffen «Shift Happens» in Interlaken BE mit 1000 Boliden.

Porsche Museum zeigt sechs spektakuläre Fahrzeuge, darunter 959 Paris-Dakar.

Eintritt 25 Franken pro Auto, Zugang für Besucher ohne Fahrzeug gratis.

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Rund 1000 Boliden rollen am morgigen Samstag, 20. Juni, nach Interlaken BE. Auf dem Areal des Jungfrauparks steigt das wohl grösste Autotreffen der Schweiz: Shift Happens. So idyllisch die Kulisse zwischen Thuner- und Brienzersee, so vollgepackt ist das Programm.

Das Feld ist quer durchmischt: Vom VW Golf GTI über Chevrolet Corvette und Nissan GT-R bis hin zu Ferrari 430 Scuderia und Hypercars wie dem Porsche 918 Spyder ist für jeden Autofan etwas dabei.

Porsche Museum vor Ort

Als Highlight stellt das Porsche Museum gleich sechs aussergewöhnliche Fahrzeuge aus: 911 GT3 und 911 GT3 RSR, 935/77, 959 Paris-Dakar, 718 Cayman GT4 Clubsport und einen 911 SC San Remo.

Auch weitere namhafte Aussteller sind in Interlaken am Start: Neben Edeltuner MTM und Porsche-Spezialist Sportec etwa der unabhängige Sportwagen-Importeur All.cars, der mit einem Nissan Z und Subaru WRX vor Ort sein wird. Zudem kann man sein Rennstrecken-Können auf verschiedenen Simulatoren unter Beweis stellen. Für das kulinarische Wohl sorgen zahlreiche Foodtrucks.

Der Event lockt nicht nur Schweizer Autofans ins Berner Oberland. Tickets gingen bereits nach Deutschland, Belgien, Dänemark und Grossbritannien. Sogar aus der Türkei, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten reisen Enthusiasten an.

Entstanden aus Community-Treffen

Der Name Shift Happens bezieht sich laut den Veranstaltern nicht nur auf das Schalten eines Autos. «Shift» bedeute Wandel, und jeder Mensch erlebe Höhen und Tiefen, Veränderungen und neue Lebensabschnitte. «Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Gleichgesinnte zusammenkommen, ihre Erfahrungen teilen und eine Community bilden, die füreinander da ist, auf und neben der Strasse», sagen die Organisatoren gegenüber Blick.

Konkret stehen die Auto-Influencer Livia Haefeli (Instagram @withliv) und Philipp Fähndrich (Instagram @ysooslow) hinter der Idee, die vor einigen Jahren mit kleineren Autotreffen aus ihrer Community gestartet sind. Mit jeder Veranstaltung kamen mehr Leute dazu, was sie schliesslich dazu bewog, letztes Jahr zum ersten Mal einen Grossevent auf die Räder zu stellen. Zusammen mit Alvaro Battoia, der sich um die Koordination im Hintergrund kümmert, bilden sie das Shift-Happens-Trio.

Wer mit seinem Auto aufs Areal möchte, braucht vorgängig ein Ticket, das 25 Franken kostet. Für Besucher, die ohne Auto anreisen oder nicht auf dem Areal parkieren wollen, ist der Zugang gratis. Shift Happens beginnt um 9.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr.