Bei einem Grossbrand in einem Wohngebiet in Hongkong sind mindestens 13 Menschen gestorben. Unter ihnen ist auch ein Feuerwehrmann. Viele der Bewohner waren durch die Flammen in ihren Wohnungen gefangen.

1/6 Mehrere Menschen sind bei einem Grossbrand in Hongkong ums Leben gekommen. Foto: keystone-sda.ch

Es sind furchtbare Bilder: Die Wohnanlage Wang Fuk Court in Hongkong steht in Flammen. Der brennende Hochhauskomplex erleuchtet die Nacht der Stadt in China. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Feuer-Hölle. Videoaufnahmen zeigen dichten Rauch. Bislang kamen schon 13 Menschen ums Leben. Die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus. Aktuell sind über 750 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Dazu 57 Ambulanzen. Sie riskieren ihr Leben. «Trümmer und Gerüstteil fallen herab und stellen eine Gefahr für unsere Einsatzkräfte an vorderster Front dar», sagt Derek Armstrong Chan, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, zur «South China Morning Post». Ausserdem ist es durch das Feuer enorm heiss in den Hochhäusern. In die oberen Stockwerke schnell zu gelangen, sei schwierig.

Zum Zeitpunkt des Brandes fanden Renovierungsarbeiten im Komplex statt. Deswegen waren überall Baugerüste aus Bambus angebracht. Ein gefundenes Fressen für die Flammen. Alle acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut «South China Morning Post» betroffen. Ein Velofahrer hatte am Nachmittag ein brennendes Baugerüst bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Flammen breiteten sich aber zu schnell aus.

Ein Polizeibeamter aus Tai Po sagte gegenüber der Zeitung «The Post», dass keiner der Brände unter Kontrolle sei. Derzeit sei es unmöglich, eine vollständige Durchsuchung aller Wohnungen durchzuführen.

16 Menschen in kritischem Zustand

Unter den Opfern befindet sich auch ein Feuerwehrmann, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten. Die örtliche Feuerwehr teilte demnach mit, sie habe gegen 15.30 Uhr Ortszeit den Kontakt zu dem Feuerwehrwehrmann verloren. Der 37-Jährige sei später gefunden und in ein Spital eingeliefert worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen.

Gemäss «South China Morning Post» befinden sich 16 Menschen in kritischem Zustand. Zwei weitere Menschen schwebten in Lebensgefahr, erklärte die Stadtverwaltung am Mittwoch. Laut Medienberichten waren mehrere Bewohner wegen der Flammen in ihren Wohnungen gefangen. Lokale Medien berichten unter Berufung auf Behörden von mindestens 13 eingeschlossenen Menschen. In den Wohnblöcken sollen auch mehr als 100 Tiere gefangen sein.