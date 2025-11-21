DE
Grossbrand in Obwalden
Ein riesiges Feuer wütet in Giswil

Im Kanton Obwalden brannte es in der Nacht auf Freitag. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.
Publiziert: vor 36 Minuten
Das ganze Gebäude brannte lichterloh, wie das Bild einer Leserin zeigt.
Foto: Leserreporterin
Gabriel KnupferRedaktor News

In der Nacht auf den Freitag erreichte ein dramatisches Leserbild die Redaktion. Ein Gebäude in Giswil OW steht offenbar in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Laut einem Leserreporter handelt es sich beim brennenden Gebäude um einen Gewerbebau im Ortsteil Oberried. Der Neubau sei kurz vor der Fertigstellung gestanden und habe zu einer Holzbaufirma gehört.

Die Kantonspolizei Obwalden bestätigte den Einsatz gegenüber Blick. Genauere Angaben zum Vorfall stehen noch aus.

+++ Mehr folgt +++

