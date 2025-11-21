Am Sonntagabend ist in Wichtrach BE in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. In diesem Zusammenhang konnte am Montag ein Mann angehalten werden. Er wird beschuldigt, für den Ausbruch des Brandes verantwortlich zu sein.

Nach dem Brand am Sonntag in Wichtrach BE mit sieben Verletzten ist am Montag eine Person festgenommen worden. Dies schreiben die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. «Abklärungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern ergaben, dass eine menschliche Handlung als Brandursache im Vordergrund steht», heisst es.

«In diesem Zusammenhang konnte am Montag ein Mann angehalten werden», so die Kantonspolizei. «Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird dem Beschuldigten vorgeworfen, für den Ausbruch des Brandes verantwortlich zu sein.»

Dramatischer Einsatz

Der Einsatz beim Bahnhof Wichtrach war dramatisch: Eine Person im betroffenen Haus musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Die restlichen Bewohnenden konnten sich selbständig in Sicherheit bringen.

Der Vater einer jungen Frau, die aus einem Fenster springen musste, sagte später zu Blick: «Meine Tochter sprang vom obersten Fenster auf eine Terrasse und hat Bein- sowie Rückenverletzungen erlitten – doch sie ist zum Glück ausser Lebensgefahr!»

Ihr Freund musste ebenfalls springen. Mako Z.* (30) blieb jedoch fast unverletzt. «Wir waren auf dem Sofa, als plötzlich jemand geklingelt hat», sagte der Bewohner. Schnell war klar, dass das Haus brannte. «Ich habe dann sofort eine meiner beiden Katzen genommen und wollte die Wohnungstür aufmachen. Doch alles war voller Rauch.»

Der angehaltene Verdächtige muss sich nun unter anderem wegen Brandstiftung verantworten. Die Ermittlungen, auch zur Höhe des Sachschadens, werden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland weitergeführt.