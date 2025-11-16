Alarm in Wichtrach BE: In der Nähe des Bahnhofs ist am Sonntagabend ein Gebäude in Brand geraten.

Aufnahmen aus Wichtrach zeigen Flammen und dicke Rauchschwaden. Foto: Leserreporter

Georg Nopper Redaktor News

In der Berner Gemeinde Wichtrach ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen, wie mehrere Leserreporter berichten. Aufnahmen zeigen, dass sich der Brandort in der Nähe des Bahnhofs befindet.

Laut der «Berner Zeitung» versuchen mehrere Feuerwehren, zu verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen. Der Bahnverkehr ist laut SBB derzeit eingeschränkt. Auch ein Rettungshelikopter landete vor Ort. Es ist unklar, ob sich noch Personen in dem brennenden Gebäude befanden.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte zunächst auf Anfrage den Brand eines Hauses in Wichtrach. Angaben zu Schadenshöhe, Personenschäden und Brandursache konnten noch nicht gemacht werden und folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

+++ Update folgt +++