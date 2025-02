Merz greift Scholz für dessen Migrationspolitik an

Jetzt geht es um das Thema Migration. In den drei Jahren von Scholz Amtszeit habe es mehr als zwei Millionen illegaler Migranten gegeben, so Merz. «Ich bin für einen harten und restriktiven Kurs, was irreguläre Migration betrifft», entgegnet Scholz. Im Anschluss zählt er Erfolge auf, die er während seiner Amtszeit umgesetzt habe. Merz entgegnet prompt: «Herr Bundeskanzler: Sie beschönigen hier die Lage».

Weiter geht es um die Zurückweisung von Migranten an Deutschlands Aussengrenzen. Merz wirft der SPD und den Grünen vor, nicht genug zu tun, und sich hinter EU-Recht zu verstecken. In anderen Ländern sei es doch auch möglich, Menschen an den Grenzen zurückzuweisen. Scholz hält dagegen: «Das was Sie sagen, verstösst gegen europäischen Recht». So etwas könne sich Deutschland als grösstes Land der EU nicht erlauben, jetzt wo man sich in der EU auf ein gemeinsames Asylrecht geeinigt habe. «Warum soll man so doof sein?»

Merz kontert angriffslustig. «Herr Scholz bitte, Sie leben nicht in dieser Welt», wirft er dem Kanzler vor. Scholz lebe in einem Märchenschloss.