Seit dem Messerangriff in Aschaffenburg tobt ein heftiger Streit über die aktuelle Asylpolitik in Deutschland – in der Gesellschaft, aber auch im Bundestag.

1/4 Emotionale Diskussion zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz im Deutschen Bundestag. Foto: AFP

Auf einen Blick Heftiger Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz im Bundestag über Asylpolitik

Merz fordert Verschärfung der Asylpolitik, Scholz weist Vorschläge zurück

CDU/CSU-Fraktion stellt zwei Anträge zur Abstimmung im Bundestag vor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Alexander Terwey Tagesleiter Desk

Am Mittwoch kam es im Deutschen Bundestag zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Merz hatte mit seinen Asylplänen, die eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik als Konsequenz der jüngsten Messerangriffe und Amokfahrten in Deutschland vorsehen, einen Vorstoss gewagt – und auf Zustimmung bei SPD und Grünen gehofft. Scholz wies den Vorstoss im Bundestag jedoch vehement zurück. Dabei verwies er unter anderem auf die wirtschaftlichen Folgen, die etwa dauerhafte Grenzkontrollen hätten.

Scholz warf Merz aber auch vor, er wolle geltendes Recht aushebeln. «Das ist die Antwort der Populisten», so der Kanzler. Scholz betonte, das Recht auf Asyl sei «fester Bestandteil unserer Rechts- und unserer Werteordnung». Er verglich den Vorstoss von Merz mit dem Vorgehen von Ungarns Premierminister Viktor Orbán.

«Wie viele Kinder müssen noch Opfer werden?»

Merz liess das nicht auf sich sitzen. Scholz wolle die illegale Migration gar nicht begrenzen. «Wie viele Kinder müssen noch Opfer solcher Gewalttaten werden?» Merz weiter: «Wir sind es den Menschen in unserem Land schuldig, jeden Versuch zu unternehmen, die illegale Migration zu begrenzen.» Alle ausreisepflichtigen Asylbewerber müssten in Gewahrsam genommen und abgeschoben werden, so der CDU-Chef weiter.

Merz distanzierte sich unterdessen erneut von der AfD. «Wenn Radikale an die Macht kommen, ist die Demokratie in Gefahr», sagte er. Weil Merz bei seinem Antrag auf Verschärfung der Asylpolitik nun auch die Zustimmung der AfD in Kauf nehmen will, hatte Scholz ihm im Bundestag vorgeworfen, eine klare Abgrenzung zu dieser Partei, die sogenannte Brandmauer, aufzugeben. «Was Sie hier machen, ist niederträchtig und infam», sagte Merz zum Scholz-Vorwurf.

Merz will Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen

Im Bundestag standen am Mittwoch zwei Anträge der CDU/CSU-Fraktion zu Verschärfungen in der Migrationspolitik und in der inneren Sicherheit zur Abstimmung. Sie würden einen Kurswechsel in der Migrationspolitik bedeuten und sehen zusätzliche Befugnisse für die Sicherheitsbehörden vor. Dabei geht es unter anderem um eine generelle Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen und eine dauerhafte Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, die nicht abgeschoben werden können.

Anlass der erneuten Debatte ist eine abermalige tödliche Messerattacke. In Aschaffenburg waren am Mittwoch vergangener Woche ein zweijähriger Junge und ein Mann getötet sowie zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Als Täter festgenommen wurde ein 28-jähriger ausreisepflichtiger Afghane.

Bundestagswahl in Deutschland rückt näher

Am 23. Februar wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Neue Umfragen sehen CDU/CSU und AfD als Profiteure der jüngsten Ereignisse. Nicht zuletzt der Streit innnerhalb der noch regierenden Ampel-Koalition hat den beiden Oppositionsparteien Aufwind gegeben. CDU-Chef Merz schliesst jedoch eine Regierung mit der AfD aus.

In Europa haben rechte Parteien in den vergangenen Monaten viel Zulauf erhalten, zuletzt auch in Österreich mit der FPÖ. Bestimmendes Thema ist die Migration, auch in Deutschland. Laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist Migration für 36 Prozent der Befragten wichtiges Thema.