CDU-Chef Friedrich Merz fordert radikale Änderungen in der Asylpolitik. Nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg verlangt er Grenzkontrollen, Abschiebehaft und ein Einreiseverbot für illegale Migranten. Damit nähert er sich an Positionen von Donald Trump an.

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) geht aufs Ganze. Wo führt sein radikaler Kurs hin? Foto: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Friedrich Merz (69), Kanzlerkandidat der CDU, geht aufs Ganze. «Das Mass ist endgültig voll!», verkündet er nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg vom Mittwoch. Merz fordert eine «radikale Kehrtwende» in der deutschen Asylpolitik – mit dauerhaften Grenzkontrollen, Abschiebehaft und einem faktischen Einreiseverbot für illegale Migranten.

Und Merz will jetzt vorwärtsmachen. Über den Antrag soll noch am kommenden Mittwoch, während der Bundestagssitzung, abgestimmt werden. Der Antrag mit den einzelnen Punkten liegt «Bild am Sonntag» vor. Bei einem Wahlkampfauftritt am Sonntag machte Merz klar, dass er überdies einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung vorlegen werde, so die Zeitung weiter. Die Tonalität des Merz-Antrags erinnert an das Migrationsdekret, das US-Präsident Donald Trump (78) am Montag verabschiedete – und biedert auch an die Rhetorik der deutschen Rechtsaussen-Partei AfD an. Wird Merz noch vor seiner wahrscheinlichen Wahl zum Bundeskanzler zum deutschen Trump?