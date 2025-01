Was ist denn so schlimm daran, von der AfD Stimmen zu bekommen?

Da musste ein Selfie her: Die AfD-Fraktion freute sich darüber, dass sie mit ihrer Abstimmung die Union in Bedrängnis bringen konnte. Foto: Getty Images

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die Empörung in Deutschland ist riesig. Im Bundestag ist ein Vorstoss von Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) zur Asyl-Verschärfung nur dank der Stimmen der rechten AfD überwiesen worden. Am Freitag kommt es zum grossen Asyl-Showdown – und das kurz vor den Wahlen vom 23. Februar.

SPD-Kanzler Olaf Scholz (66) schimpfte das Vorgehen einen «unverzeihlichen Fehler», die linken Parteien sprachen von einem schwarzen Tag, und auch die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (70) hält die Aktion ihres Parteikameraden Merz für «falsch».

Nur: Was ist denn so schlimm, wenn in einem demokratisch gewählten Parlament eine umstrittene Fraktion gleich abstimmt wie eine andere?