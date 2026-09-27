Reisebus kippt auf Autobahn nahe München

Nachdem ein Bus auf einer deutschen Autobahn gekippt ist, sind mindestens zwei Menschen gestorben. Mehrere weitere sind verletzt. Die Ursache des Unfalls ist bisher nicht klar.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Drama in Deutschland: Am Sonntagmorgen ist ein Reisebus im Ostallgäu gekippt. Er war auf der Autobahn A96 unterwegs, als es nahe Buchloe zum Unfall kam. Die Stadt liegt rund 70 Kilometer westlich von München.

Mehrere deutsche Medien berichten unter Berufung auf Polizeisprecher, dass bei dem Unfall zwei Personen verstorben sind und mehrere weitere verletzt wurden. Derzeit gehe man von 25 Leichtverletzten und einer schwer verletzten, in Lebensgefahr schwebenden Person aus. Laut Angaben von t-online befand sich eine rund 50-köpfige philippinische Reisegruppe an Bord des Busses.

Bus-Unglück auch in der Schweiz

Dieser kippte gegen 6 Uhr morgens, als er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und in eine Mulde neben der Autobahn landete. Der Einsatz dauert an – die rechte Fahrbahn soll bis mindestens 11 Uhr gesperrt bleiben.

Erst kürzlich kippte ein niederländischer Reisebus im Engadin. Dabei starben fünf Menschen, viele weitere wurden verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 45 Personen an Bord des Cars. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat ein Verfahren gegen den Chauffeur des Busses eröffnet.

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