Kambodscha-Soldaten eröffnen Feuer auf Thai-Militärbasis

Nach Angaben der thailändischen Armee haben kambodschanische Soldaten am Donnerstagmorgen (Ortszeit) das Feuer auf einen thailändischen Militärstützpunkt in der nordöstlichen Provinz Surin eröffnet. Raketen sollen zudem in Richtung der Provinz Sisaket abgefeuert worden sein.

Demnach bemerkten thailändische Soldaten um 7.35 Uhr eine kambodschanische Drohne vor den Ruinen eines Tempels im Bezirk Phanom Dong Rak in Surin. Anschliessend sollen sich sechs bewaffnete kambodschanische Soldaten einem Zaun der Militärbasis genähert haben. Die thailändischen Soldaten auf dem Stützpunkt sollen ihre kambodschanischen Kollegen anschliessend mit Rufen dazu aufgefordert haben, die Eskalation eines Konflikts zu vermeiden.

Zivilisten aus Grenzgebiet evakuiert

Um 8.20 Uhr soll dann von kambodschanischer Seite das Feuer eröffnet worden sein, wie die Armee auf Facebook schreibt. Die thailändische Armee wirft den Kambodschanern zudem vor, in den umliegenden Gemeinden Artillerie eingesetzt und Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben. Ein thailändischer Soldat soll verletzt worden sein. Auf im Internet verbreiteten Videos waren Explosionen zu sehen und laute Schussgeräusche zu hören.

Da auch ein Wohngebiet beschossen worden sein soll, begannen die thailändischen Behörden mit der vorsorglichen Evakuierung von Zivilisten im Grenzgebiet. Mindestens drei thailändische Zivilisten wurden nach Armeeangaben verletzt. Die Thai-Armee verurteilte den «gezielten Angriff kambodschanischer Streitkräfte auf Zivilisten» und teilte mit, sie habe sechs F-16-Kampfjets in die umkämpfte Region entsendet. Diese hätten zwei kambodschanische Militärziele angegriffen.

Die Angriffe erfolgten einen Tag, nachdem bei einer Landminenexplosion in der Nähe des Grenzübergangs Chong An Ma in der Provinz Ubon Ratchathani fünf thailändische Soldaten verletzt worden waren, von denen einer ein Bein verlor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Konflikt schwelt schon länger

Kambodschanische Medien berichteten ihrerseits, dass thailändische Truppen Militärpositionen in Kambodscha attackiert hatten, woraufhin eine Offensive gestartet worden sei. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

«Kambodscha hat stets an seinem Grundsatz festgehalten, Konflikte friedlich zu lösen», erklärte Kambodschas Premierminister Hun Manet (47). «Aber in dieser Situation haben wir keine andere Wahl, als mit militärischer Gewalt auf die bewaffnete Aggression zu reagieren.»

Ein Leserreporter meldet sich am Donnerstagmorgen Schweizer Zeit bei Blick. «Der Grenzbeschuss hat begonnen. Es werden ganze Dörfer evakuiert.» Er habe Schüsse gehört, sei jetzt auf der Flucht. Unterdessen forderte die Botschaft in Phnom Penh thailändische Staatsbürger angesichts der Grenzkonflikte auf, Kambodscha «so schnell wie möglich» zu verlassen.

Am Mittwoch hatte die thailändische Regierung den kambodschanischen Botschafter ausgewiesen und ihren Gesandten aus der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh zurückgerufen. Obwohl es zwischen Thailand und Kambodscha seit der Kolonialzeit zu Grenzkonflikten kommt, sind die Beziehungen seit dem Konflikt von 2011, der Dutzende Todesopfer forderte, weitgehend stabil geblieben. Dennoch stellt der Angriff vom Donnerstag die schwerste Eskalation der Spannungen an der kambodschanisch-thailändischen Grenze seit über einem Jahrzehnt dar.