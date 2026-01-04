Nach einem Brand in einer Kabelanlage herrscht in Teilen Berlins ein Stromausfall. Zehntausende Haushalte werden noch tagelang im Dunkeln liegen – und das auch zum Teil ohne Heizung. Die Polizei prüft nun ein mutmassliches Bekennerschreiben.

45'000 Haushalte betroffen, 35'000 ohne Strom bis Donnerstag

Nach einem möglicherweise durch einen Anschlag ausgelösten Brand in einer Kabelanlage sind in Berlin Zehntausende Haushalte voraussichtlich noch tagelang ohne Strom. Rund 45'000 Haushalte und 2200 Gewerbeeinheiten im Berliner Südwesten sind seit Samstagmorgen von der Stromversorgung abgeschnitten.

Nach Angaben des Netzbetreibers dürfte diese Lage für rund 35'000 Haushalte noch bis Donnerstagnachmittag andauern. Die Polizei prüfte derweil die Echtheit eines Bekennerschreibens. Wie «Bild» berichtet, soll die linksradikale Vulkangruppe das Schreiben verfasst haben. Laut dem Sender RBB halte man das Schreiben in Sicherheitskreisen für plausibel.

Zehntausende Haushalte und Spitäler betroffen

«Wir haben es mit einem besonders schwerwiegenden Stromausfall zu tun, der Zehntausende Haushalte und Betriebe, darunter auch Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, eine Vielzahl an sozialen Einrichtungen und Unternehmen betrifft», erklärte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). «Die Reparaturarbeiten sind anspruchsvoll und werden durch die Witterung und den Bodenfrost zusätzlich erschwert.»

Ursache für den Stromausfall ist ein Brand an einer Kabelbrücke in der Nähe eines Heizkraftwerks, durch den laut dem Betreiber Stromnetz Berlin mehrere Hochspannungskabel beschädigt wurden. «Aufgrund der entstandenen erheblichen Schäden wird die Reparatur der Kabel sehr lange dauern», hiess es. Betroffen sind nach Angaben des Netzbetreibers die südwestlichen Berliner Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde.

Fussspuren am Tatort werden untersucht

«Wir versuchen, nach und nach die Leute wieder mit Strom zu versorgen», sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin. Es werde an einem Provisorium gearbeitet, erklärte das Unternehmen. Den Angaben zufolge müssen Erdkabel neu verlegt werden, was durch das kalte Winterwetter erschwert werde.

Zudem laufe noch die Spurensicherung am Brandort. Wie «Bild» berichtet, wurden am Tatort Fussspuren im Schnee gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Ein Bekennerschreiben liege dem Staatsschutz vor und werde auf «Authentizität» geprüft, teilte die Polizei mit.

Heizung fällt in einigen Haushalten aus

Die Polizei warnte, dass es wegen fehlenden Stroms auch zu Heizungsausfällen kommen könne. Zwar ist das in Brandnähe gelegene Fernwärmekraftwerk selbst nicht betroffen, jedoch können die Pumpen ohne Strom die Wärme nicht zuverlässig in die angeschlossenen Gebäude transportieren. Betroffene sollten versuchen, bei Freunden oder Verwandten unterzukommen, empfahlen Polizei und Senat. In einem Sportzentrum am Hüttenweg wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Zudem sind teilweise die Mobil- und Festnetztelefonnetzwerke beeinträchtigt sowie die S-Bahnhöfe in den betroffenen Stadtteilen. Nach Angaben der S-Bahn Berlin gibt es keine Fahrgastinformationen, die Automaten und Entwerter funktionieren nicht. Auf den Bahnverkehr wirke sich dies jedoch nicht aus. «Die S-Bahnen fahren.»

Bereits im September waren Brandanschläge auf zwei Strommasten im Südosten Berlins verübt worden. 50'000 Haushalte waren damals von der Versorgung abgeschnitten.