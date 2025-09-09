DE
War es Brandstiftung?
Grosser Stromausfall in Berlin – Zehntausende betroffen

Grossflächiger Stromausfall in der deutschen Hauptstadt: Wie «Bild» berichtet, fiel der Strom am Dienstagmorgen bei rund 50'000 Kunden aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung.
Ein solcher Strommasten ist in Brand geraten.
Foto: Polizei Berlin
In der Nacht auf Dienstag brannten in Berlin zwei Strommasten. Dies verursachte im Südosten der deutschen Hauptstadt einen riesigen Stromausfall, wie die Berliner Polizei auf X schreibt. Betroffen sind die Stadtteile Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, AltJohannisthal und Oberschönweide. 

Der Stromausfall ist nach ersten Ermittlungen der deutschen Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen. «Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen», sagte ein Polizeisprecher. 

Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hiess es in einem Post der Polizei auf X. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

