Ein ungewöhnlicher Kommentar von Donald Trump über Russland und die Ukraine geht viral. Nach einem Treffen in Florida reagierte Wolodimir Selenski mit sichtbarer Überraschung. Online löste das zahlreiche Reaktionen aus.

Darum gehts Trump und Selenski trafen sich in Florida, Trumps Aussage erregte Aufsehen

Selenski reagierte erstaunt und amüsiert auf Trumps Bemerkung über Russland

Garry Kasparow: Niemand auf Erden hat Selenskis Selbstkontrolle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Nach den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski (47) in Florida sorgt eine Aussage Trumps im Netz für Wirbel. Eine Videoaufnahme zeigt Selenskis Reaktion auf Trumps Ausführungen zu seinem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin (73).

Auf Fragen der Journalisten zu den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, der wegen seiner angeblichen Nähe zu Russland oft kritisiert wird: «Russland wünscht sich Erfolg für die Ukraine.» Trump räumte anschliessend ein: «Ja, es klingt ein bisschen merkwürdig.»

Lob für Selenskis «Selbstkontrolle»

Selenski zeigte sich in Folge von Trumps Aussagen sichtlich erstaunt, neigte den Kopf zur Seite und war leicht amüsiert.

Unter entsprechenden X-Beiträgen zu dem Video tummeln sich viele Kommentare, die Selenskis «Selbstkontrolle» loben. Auf dem X-Account des Magazins «Business Ukraine» wurde der Clip mit den Worten kommentiert: «Selenski verdient allein dafür eine Auszeichnung, dass er sich an dieser Stelle der Pressekonferenz beherrscht hat.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der frühere Schachweltmeister und bekannte Kritiker der russischen Regierung, Garry Kasparow, äusserte sich auf der Plattform X ebenfalls zu der Szene. Er schrieb: «Wir sind alle Selenski. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.»