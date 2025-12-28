DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Donald Trump und Wolodimir Selenski treffen sich in Mar-a-Lago
Trump trifft Selenski
«Krieg wird enden – oder es sterben Millionen»
Kommts heute endlich zum Durchbruch bei den Ukraine-Verhandlungen? Präsident Selenski ist in Florida eingetroffen und trifft Trump zu Gesprächen in Mar-a-Lago.
Publiziert: 20:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zum Krieg in der Ukraine
1:03
Angriff im Nebel scheitert
Ukrainer zerstören Russen-Kolonne komplett
2:01
Mehr Frauen im Ukraine-Krieg
Darum ist Monka Soldatin
0:42
Das haben sie nicht erwartet
Russen blamieren sich beim Start einer Drohne
0:49
Attacke am Wochenende
Russland greift erneut Wohnhäuser in der Ukraine an
0:58
Das ging nach hinten los
Putins Rakete explodiert kurz nach dem Start
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen