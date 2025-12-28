DE
Trump trifft Selenski
«Krieg wird enden – oder es sterben Millionen»

Kommts heute endlich zum Durchbruch bei den Ukraine-Verhandlungen? Präsident Selenski ist in Florida eingetroffen und trifft Trump zu Gesprächen in Mar-a-Lago.
Publiziert: 20:16 Uhr
