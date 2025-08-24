Darum gehts
- Messerattacke in Dresden: US-Mann verletzt nach Eingreifen gegen Belästigung
- Täter flüchteten, ein 21-jähriger Syrer wurde gefasst und freigelassen
- Polizei sucht Zeugen unter zahlreichen Fahrgästen des betroffenen Trams
Bei einer Messerattacke in einem Tram in Dresden ist ein aus den USA stammender Mann verletzt worden. Der 21-Jährige sei dazwischen gegangen, als aus einer Gruppe heraus zwei Männer die Frauen in dem Tram belästigt haben, teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Sonntag mit. Bei der anschliessenden Auseinandersetzung sei er durch einen der Täter mit dem Messer verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Die zwei Tatverdächtigen seien zunächst geflüchtet. Einen der beiden – einen 21 Jahre alten Syrer – konnte die Polizei in der Nähe fassen. Am Sonntagnachmittag wurde er aber bereits wieder freigelassen. Gegen ihn und den zweiten, noch nicht gefassten Mann, seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei rief insbesondere die zahlreichen Fahrgäste des Trams zu Zeugenaussagen auf.