Ein 21-jähriger US-Bürger wurde bei einer Messerattacke in einer Dresdner Strassenbahn verletzt. Er griff ein, als zwei Männer Frauen belästigten. Ein 21-jähriger Syrer wurde festgenommen, ein zweiter Täter ist flüchtig.

Die Polizei bittet Fahrgäste des Trams um Hilfe bei der Identifikation der Täter. Foto: IMAGO/Fotostand

Darum gehts Messerattacke in Dresden: US-Mann verletzt nach Eingreifen gegen Belästigung

Täter flüchteten, ein 21-jähriger Syrer wurde gefasst und freigelassen

AFP Agence France Presse

Bei einer Messerattacke in einem Tram in Dresden ist ein aus den USA stammender Mann verletzt worden. Der 21-Jährige sei dazwischen gegangen, als aus einer Gruppe heraus zwei Männer die Frauen in dem Tram belästigt haben, teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Sonntag mit. Bei der anschliessenden Auseinandersetzung sei er durch einen der Täter mit dem Messer verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die zwei Tatverdächtigen seien zunächst geflüchtet. Einen der beiden – einen 21 Jahre alten Syrer – konnte die Polizei in der Nähe fassen. Am Sonntagnachmittag wurde er aber bereits wieder freigelassen. Gegen ihn und den zweiten, noch nicht gefassten Mann, seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei rief insbesondere die zahlreichen Fahrgäste des Trams zu Zeugenaussagen auf.